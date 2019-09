Policajt-chlívák: Muž zákona je obviněn ze zneužití dcery (10) přítelkyně

Právě on by měl chránit bezbranné. Vypadá to ale, že se newyorský policista ocitl na odvrácené straně zákona. Shaun Frazier je totiž obviněný ze sexuálního zneužití teprve desetileté dívky. Jde o dítě jeho přítelkyně, které měl za úkol hlídat.

Web The Brooklyn Daily Eagle uvedl, že Frazier pracuje u policie už čtyři roky. V osudnou noc, kdy mělo k zneužití desetileté dívenky, ji hlídal společně s jejím pětiletým bratrem. Matka dětí měla totiž noční směnu jako ostraha v nemocnici.

Masturbace na matčině posteli

Holčička šla spát, ale vzbudila se v noci a šla do kuchyně. Tam podle výpovědi uviděla Fraziera, jak drží její kalhotky. Utíkala zpátky do své ložnice, ale on ji zavolal, ať jde do ložnice matky. Tam údajně ležel na posteli a před dítětem masturboval.

Když od něj utekla, běžel za ní, sebral ji mobil a odpojil pevnou linku, aby nemohla kontaktovat matku. Poté, co na něj vše prasklo, se šel sám udat. Propuštěn byl dokonce bez kauce. Stará se totiž o matku s demencí a je malá šance, že pláchne.

Dočasně suspendován