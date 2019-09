"Včera jsme navštívili zoo, kde byl zavřený sibiřský vlk s medvědy v jedné ohradě. Vlk byl zraněný (nejspíše ho medvědi napadají) a chtěl se napít, ale to mu medvědi nedovolili. Pán na recepci nám řekl, že je to v pohodě, že to tak má být a že ten vlk je tam takhle zavřený s nimi už delší dobu, protože ho nemají kam jinam dát," napsali návštěvníci zoo na stránku STOP týrání CZ/SK na facebooku. K tomu přiložili i video, na kterém je vše jasně patrné.

Odporní rodiče z Výměny manželek: Krutě týraný Ondra skončil v ústavu!

Stovky lidí celá věc značně pobouřila a soužití dvou druhů šelem v jednom výběhu označují za týrání. Zoo po zkontaktování přišla s rychlým vysvětlením. Již od roku 2010 chová zoo vlky a medvědy ve společném výběhu, oba druhy ale mají zázemí pouze pro sebe, kam se mohou uchýlit.

Prostor, na kterém se vlci s medvědy chovají, je údajně dostatečně veliký - má jeden hektar - a členitý, aby se v něm zvířata nepotkávala. Za oněch devět let zde bylo odchováno 48 vlků a před dvěma lety se poprvé narodila i medvědí mláďata. Oba druhy zaměstnanci zoo neustále kontrolují.

"Video, které bylo natočeno, zaznamenává jen dvacetivteřinový výsek z jejich soužití. Je na něm vidět, že medvědi vlčici nenapadají, ale pouze ji odehnali z místa před jejich ubikací, které patří do jejich teritoria, dostávají tam potravu, a proto si je hájí," popsal ředitel zoo Dr. Ing. Radomír Habáň webu Olomouckádrbna.cz.

Byt hrůzy v Pardubicích: Mrtvý pes bez hlavy, potkani, zápach a podlaha pokrytá výkaly!

"Samice vlka arktického je ve společném výběhu s medvědy, protože by mezi ní a ostatními vlky vznikaly konflikty, jelikož se jedná o bývalou starší dominantní alfa samici, která patřila do zcela jiné smečky. Je připravena k transportu do jiné zoo a v tomto výběhu je proto, že sousední smečka jí dělá společnost. Z celkového chování této feny nic nenasvědčuje tomu, že by toto zvíře bylo stresováno přítomností medvědů. Na videu je patrné její kulhání, to je však způsobeno dřívějším špatným došlápnutím ve výběhu, které bylo v době, kdy k úrazu došlo už ošetřeno veterinárním lékařem. S tímto poraněním nemají medvědi v žádném případě nic společného," vysvětlil ředitel.

Mnoha diskutujícím ale toto vysvětlení stále nepřijde v pořádku - vlčice je podle návštěvníků v tomto výběhu již od léta. "Možná to v zoo mysleli 'dobře', ale nelze dělat uměle 'přirozené' podmínky několika vybraným jedincům a nutit je k soužití....a je jedno, jestli se jedná o smečku vlků, medvědů nebo čehokoliv jiného," píše paní Lucie.