"Pavel byl hodný, bezproblémový kluk. Nebral žádné drogy, nepil alkohol, staral se o sebe, četl knížky, akorát byl introvert," řekla v pořadu ČT Na stopě Pavlova maminka Markéta. "Žil si svůj život, byl uzavřenej," dodal jeho otec Pavel.

O to těžší je pochopit, proč tak náhle 19. června zmizel. Ten den měl na učňáku vykonat poslední ústní zkoušku. "Učil se jako obráběč kovů, velice si ho tam chválili i na praxi. Bavilo ho to. Písemný zkoušky měl za jedna, praktický za dva, ještě mi psal, že to čekal horší. Už ho čekaly jen ty ústní, na který nedorazil," popsala Markéta. Jako o dobrém studentovi o něm mluví i učitelé, kteří si jeho zmizení rovněž neumí vysvětlit.

Rodiče policii mladíkovo zmizení nahlásili ještě ten den, rozjela se velká pátrací akce, které se účastnily desítky policistů včetně psovodů. Pavla hledali na zastávkách veřejné dopravy, ale i v zahrádkářských koloniích, kempech, obchodech či v restauracích. Bez úspěchu.

Rodičům se podařilo zjistit, že Martina, maminka Pavlova kamaráda, ho osudný den ráno viděla vycházet z domu. Patrně jako poslední... Bylo jí divné, že na sobě neměl oblek, který si měl vzít na zkoušky, a odcházel poměrně pozdě, až v půl deváté. "Když mě zahlédl, tak si nasadil kapuci a šel úplně opačným směrem," vypráví Martina s tím, že na sobě měl šedé tepláky, teplejší khaki bundu a batoh s červeným motivem.

Policii se později podařilo získat i svědectví dalších osob, kteří Pavla zahlédli, či s ním dokonce mluvili. První svědkyně Pavla viděla 20. června v půl šesté ráno na spojovací cestě od dálnice D5 do Vysočan. "Druhá svědkyně, která nám podala výpověď, muže, který odpovídal popisu, viděla a dokonce s ním mluvila. Ten jí měl sdělit, že přespává v lese, a to z důvodu, že ho to baví. Tento muž cestoval autobusem ve směru do Kladrub a na sobě měl zelené triko. U sebe měl igelitovou tašku a karimatku," uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Podle rodičů si Pavel moc věcí z domova neodnesl - nějaké oblečení, spacák, batoh a peníze. Markéta doma ještě našla lístek z lékárny. "Den předtím si kupoval léky na uklidnění, aby mohl spát," tvrdí s tím, že jim syn sám přiznal, že byl ve stresu ze zkoušek. Telefon má Pavel nedostupný, není ani aktivní na sociálních sítích.

Rodiče se zpočátku báli toho nejhoršího, postupně ale začali věřit tomu, že se všemi jen přetrhal veškeré vazby a ozvat se prostě nechce. "Pájo, dej aspoň vědět, kde jsi," prosí syna táta Pavel. "Nemusíš se vracet, ale aspoň nám dej vědět, že žiješ," dodává maminka Markéta.