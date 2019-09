První pátrací akce začala v pátek 20. září kolem osmé hodiny večer. Žena z Frýdlantska si se svým bratrem vyšla na houby do lesa. V jedné chvíli se ale rozdělili, následně se jeden druhému ztratil z očí! Od té doby ho už neviděla.

Zavolala proto svým příbuzným a ti se rozhodli po muži pátrat na vlastní pěst. Když se jim muže po čtyřech hodinách nepodařilo najít, zavolali na tísňovou linku. Muž u sebe ale neměl telefon… Do pátrací akce se zapojilo mnoho policistů, hasičů, policejní psovod a vrtulník s termovizí. Při houbaření může jít o život! Policisté a záchranáři varují: Na tohle pozor!

Pátrání po seniorovi dopadlo naštěstí dobře. Muže se podařilo najít chvíli po desáté hodině večerní v jedné z restaurací v Dětřichově, byl v pořádku.

Druhý den, druhý ztracený houbař

Druhý den, skoro stejný scénář. V sobotu 21. září si rodina vyšla na houby, v jednu chvíli se ale rodině sedmdesátiletá žena ztratila z dohledu a oni ji nemohli najít. Rozhodli se zavolat na tísňovou linku, policie na základě oznámení od záchranné služby rozjela pátrací akci.

Pohřešovaná žena byla diabetička a užívala inzulín, rodina tak měla starost o její zdraví. Do pátrání se znovu zapojili desítky policistů, psovod, hasiči a také horská služba.

I v tomto případě mělo pátrání šťastný konec. Ženu se podařilo v pořádku vypátrat na hřbitově v Novém Městě pod Smrkem. Žena byla v pořádku a bez zranění. Mustang smetl a zabil řidiče (†49) v protisměru: Údajně závodil s jinými silnými vozy!

Jak se neztratit?

Policisté v souvislosti s houbařskou sezónou vyzývají všechny, aby se měli na pozoru a rozhodně nic nepodceňovali. Důležitým vybavením, kromě košíků na houby a nožíku, je i mobilní telefon. Samozřejmě plně nabitý telefon.

Díky telefonu se v lese můžete zorientovat nebo si přivolat pomoc. Zároveň je dobré si při cestě všímat větších objektů, což může následně orientaci také usnadnit. Každý by měl také zvážit, jestli má na túru a houbaření síly a dostatek energie, především jestli to umožňuje jeho zdravotní stav. A pokud trpí nějakou nemocí, tak si přibalit i potřebné léky.

Rozhodně je také důležité informovat blízké o tom, kam se připravujete vydat a kdy se budete chtít z lesa vrátit. Každý by měl chodit tam, kde to zná, a bez zásob v podobě pití a svačiny to není už vůbec dobrý nápad. Obzvláště pokud budou panovat tropické teploty.