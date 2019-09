Letadlo ohrožovalo řidiče na dálnici D11: Letělo příliš nízko!

Záznam z děsivé situace zveřejnil na videoportálu youtube.com jeden z řidičů. Odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se shodli, že došlo k jasnému porušení leteckého provozu. Nejnižší výška, ve které mohou letadla letět, je totiž 150 metrů. Navíc došlo k ohrožení řidičů. Maruška (†15) oplakávala smrt kamaráda Olivera (†17), teď se setkali v nebi

„Nízký průlet letadla je pro řidiče, který jede 130kilometrovou rychlostí, zcela jasně stresující, ne-li nebezpečná situace. Když má sledovat provoz před sebou, tak objekt letící nízko na obloze ho může rozptýlit,“ řekl TV Nova Lukáš Hutta z BESIPu. O technickou závadu nejspíš nešlo.

