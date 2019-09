K incidentu došlo koncem srpna v Dar es Salaam v Tanzánii. "Dne 29. 8. jsme vyrazili s kamarádkou z Vídně na dovolenou do Afriky. Cesta byla v pohodě a další den jsme doletěli do Dar es Salaam. Šli jsme na autobus a měli se dostat do přístavu, abychom mohli na Zanzibar," popsal začátek dovolené serveru TN.cz pan Luboš.

Jenže plány jim zcela překazila parta zločinců, po cestě je unesli a okradli o všechny věci - vybrali jim peníze z kreditní karty a chtěli po nich i výkupné. "Měli jsme naštěstí režim letadlo a tak jim nešlo zavolat do ČR. Tvrdili jsme jim, že nemáme roaming. Když jsme už nic neměli a oni nemohli získat výkupné, tak nás naštěstí pustili," vysvětlil pan Luboš.

Dvojice poté kontaktovala velvyslanectví a od honorárního konzula se jim dostalo veškeré pomoci včetně ubytování. Čech popsal, že jim konzul také prozradil, že nejsou první s podobnou zkušeností. "Den před námi se to stejné stalo dvěma dívkám z ČR, před cca měsícem se stalo opět to stejné českému páru, ovšem i s výkupným a tři měsíce nazpět došlo také k výkupnému za český pár, ale nechtěl nám říct, jak to dopadlo, protože to nemělo šťastný konec," dodal.

Český pár se ovšem na internetu setkal pouze s pozitivními informacemi - o nebezpečí nikdo nemluvil. Ministerstvo zahraničních věcí proti kriminalitě vůči turistům ovšem varuje už od roku 2015.

"V srpnu se odehrály dva téměř identické případy, poslední podobný případ v Tanzanii se českým turistům stal letos v lednu. V ostatních zemích, které spadají do gesce zastupitelského úřadu v Nairobi (Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi) nebyly za posledních 12 měsíců zaznamenány případy tohoto druhu, kdy by obětmi byli čeští občané," řekla Blesk.cz ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.