„Byli jsme velcí přátelé. Hrozně mě to mrzí, ale bohužel už mi došla trpělivost,“ uvedl pro Novinky.cz majitel stavební firmy, jehož spor se známým hercem a dabérem doputoval už dokonce až k soudu. Případ se začal řešit v pondělí.

„Dneska se Martin tváří, jako by se ho to netýkalo, a tvrdil mi, že to se mnou vyřídí jeho manželka. Ta mi do očí řekla, že nemám uzavřenou žádnou písemnou smlouvu,“ prozradil o hercově manželce Martině, která je právničkou. „Nepředpokládal jsem, že s člověkem, se kterým jsem měl dlouholetý blízký vztah, musím dát dohodu na papír,“ postěžoval si Bauer.

Ten se svými lidmi údajně pracoval v bytě Stránského víc než rok a práci prohlásil za hotovou v září 2017 s tím, že představitel Oty Kováře z Ordinace prý neměl během rekonstrukce žádné výhrady. „Vycházel jsem mu ve všem vstříc. Chodil za mnou, že by potřeboval udělat ještě tohle a támhleto,“ říká naopak. Proto mu také předložil rozpočet – 216 tisíc korun.

Jenže ty nikdy neobdržel a ticho po pěšině trvalo až do loňského listopadu. Tehdy už dabér Dr. House obdržel předžalobní výzvu k uhrazení faktury a následně prý Bauerovi poslal 60 tisíc, jak v pondělí na půdě plzeňského okresního soudu zaznělo z úst hercova právního zástupce Daniela Kapitána. Jenže Bauer naopak tvrdí, že žádný obnos mu na účet nepřišel.

Stránský má podle svého právníka samozřejmě na celou věc jiný názor a ve skutečnosti měl mít výhrady vůči nekvalitně provedeným pracím i k rozsahu účtování. „Nikdy nedošlo k řádnému ukončení a předání díla. Nárok žalobce je tak předčasný,“ vysvětloval advokát herce, který se k soudu nedostavil údajně kvůli pracovnímu vytížení. „Dostal to rozepsané v hodinových sazbách a neměl žádné výhrady, stejně jako při předání bytu,“ brání se ale stavitel a všechna slova o předražené práci odmítl.

„Můj klient je ochoten zaplatit částku maximálně devadesát tisíc korun,“ nechal se ale slyšet Kapitán. Bauer je prý ochoten snížit své nároky na 170 tisíc korun. „Už budu sice pod náklady, ale rád bych, aby celý spor co nejdříve skončil,“ přiznal.

Měsíc na důkazy

V soudní síni po vyslyšení obou stran sporu samosoudkyně Alena Chaloupková uvedla, že mezi účastníky řízení je zatím nesporná pouze dohoda o nějakých stavebních pracích.

„Je zapotřebí, aby žalobce jednak podrobně specifikoval okolnosti uzavření smlouvy o dílo a také, co bylo jejím předmětem. Měl by přesně definovat, jaké konkrétní práce měly být na základě smlouvy provedeny a v jakém rozsahu. Měl by předložit také nějaký důkaz o předání díla a doručení faktury,“ objasnila podle Novinek.cz situaci a Bauera upozornila, že důkazní břemeno je na straně žalobce.

Nyní tak musí prokázat svá tvrzení, jinak nebude v řízení úspěšný. On tvrdí, že má svědky prokazující jeho výpověď. Soud tak stanovil měsíční lhůtu, během níž mohou obě strany doplnit své dokazování.

VIDEO: Martin Stránský alias Ota z Počátků: Porucha mozku!

