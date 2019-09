"Podle náhodných svědků do domu přišel starší muž a na mladšího vystřelil ze své legálně držené krátké zbraně, poté zbraň obrátil proti sobě," uvedla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová. Podle serveru iDnes.cz starší muž zastřelil syna své bývalé družky. Na něj měl před nedávnem přepsat svůj majetek. Mladší z dvojice se osudný den přijel nastěhovat, a když stěhováci začali skládat nábytek, starší muž vystřelil.

Podle policie pětapadesátiletý muž usmrtil mladšího několika výstřely.

"Policie zahájila úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy, podezřelým z toto činu je pětapadesátiletý muž. Z prvotních šetření vyplývá, že úmyslným jednáním nebyl ohrožen nikdo z náhodných svědků ani dalších osob," uvedla Prachařová.

Policie nařídila dvě soudní pitvy a budou probíhat znalecká zkoumání a kriminalistické expertizy z oboru balistika a dalších. "Kriminalisté na místě zajistili krátkou střelnou zbraň, která patřila staršímu z mužů, a odeslali ji k dalšímu odbornému zkoumání," uvedla mluvčí.

"V domě bydlel se svým otcem, který před roky zemřel. Pak si údajně našel nějakou přítelkyni, která měla děti, a on nechal přepsat barák na jedno z nich. On u ní nějaký čas bydlel, ale pak se asi rozešli a on se vrátil sem," řekl iDnesu soused. "Slyšel jsem, že tam v pondělí přijel se stěhováky. Když začali skládat nábytek, tak soused seděl na houpačce v kulichu, vstal a pak vystřelil na toho mladšího. Pak to obrátil proti sobě."

"Přesné objasnění motivu a veškerých okolností případu je předmětem dalšího šetření," sdělila Prachařová.

Dojde-li policie k závěru, že pachatelem byl skutečně pětapadesátiletý muž, a nikdo další se na činu nepodílel, případ zřejmě odloží. "K tomu se ale zatím nebudu vyjadřovat, nechci předjímat," dodala.