Smrt na českých silnicích: Motorkáři (†65) vjela do cesty dodávka, řidička (†64) přejela do protisměru

Motocyklista jel v Chlumci nad Cidlinou Nádražní ulicí a po 07:00 mu do cesty vjel řidič dodávky vyjíždějící na hlavní silnici. „Řidič dodávkového vozidla se pravděpodobně nechoval dostatečně pozorně a měl vjet přímo do jízdní dráhy zleva přijíždějícímu motocyklu,“ řekl mluvčí policie Aleš Brendl. Motocyklista narazil do levého boku dodávky. Její řidič podle policie alkohol před jízdou nepil. Srážka dvou aut u Milovic se stala po 06:00 na hlavní silnici mezi Jičínem a Hradcem Králové.

Řidička osobního auta jela směrem na Hradec Králové a v mírné levotočivé zatáčce se zřejmě rozhodla, že se otočí do protisměru a pojede zpět směrem na Jičín. Za ní jedoucí řidič osobního auta ve snaze zabránit střetu strhl řízení vlevo a narazil do levého boku auta řidičky. Náraz její auto odhodil do příkopu, žena na místě zemřela. Alkohol u muže policisté vyloučili dechovou zkouškou. Další okolnosti a příčiny obou nehod vyšetřují hradečtí a jičínští policisté.