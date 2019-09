Dítě v ohrožení: Jakub (13) z Ústí nad Orlicí nedojel ráno do školy (ilustrační foto)

Policie dnes vyhlásila pátrání po Jakubovi Kadavovi z okresu Ústí nad Orlicí. Za několik dnů mu bude 13 let. Chlapec vypadá na deset až 13 let, měří přibližně 145 centimetrů. ČTK to řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková.