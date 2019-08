Narvali jachtu paštikami a co nestrávili, vypustili do moře. To o Češích teď říkají Chorvaté! Kvůli nařčení, že posádka české jachty vypustila v přístavu Komiža do moře fekálie. Chorvaté však proti Čechům spustili dost nevybíravou kampaň. Přestože z našich turistů mají tučné zisky.