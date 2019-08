Střelba v ostrovském baru! Host (43) vytáhl zbraň a vzal rukojmí

Stačilo málo a nebezpečné jednání 43letého hosta ostrovské restaurace mohlo skončit tragédií. Štamgast ve čtvrtek večer přímo v podniku vytáhl legálně drženou zbraň a vypálil několik kulek. Některé směrem za bar, kde se tou dobou pohyboval barman, některé na vchodové dveře a některé na kameru, která vše nahrávala. Ozbrojený muž přitom pistolí mířil i na dalšího pijana, který s ním seděl u stolu. Pro nebezpečného hosta si brzy přijeli policisté, které zavolal barman. Tomu se totiž povedlo z restaurace utéct.

Incidentu předcházel incident s barmanem, který muži připomněl zákaz kouření. To hosta podle všeho vytočilo natolik, že vytáhl legálně drženou zbraň a začal z ní pálit. „Po neshodách s barmanem po něm několikrát vystřelil přinesenou legálně drženou střelnou zbraní. Poté ještě několikrát vystřelil na vstupní dveře a bezpečnostní kameru,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. U stolu s dotyčným seděli další dva hosté, které nechtěl nechat odejít. Na místo už mířili policisté i s vyjednavačem, který ho nakonec přesvědčil, aby rukojmí propustil.

Video Restaurační host vytáhl zbraň a začal střílet - Policie ČR

„Následně do restauračního zařízení vstoupili policisté, kteří muže okamžitě zadrželi. Po provedených úkonech se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,47 promile,“ informoval mluvčí. Střelec si vyslechl obvinění z vydírání a výtržnictví. Policisté vznesli podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. V případě prokázání viny hrozí třiačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na osm let.