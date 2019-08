Stačilo opravdu jen málo a mohlo dojít k obrovské tragédii. Při nedělním motocyklovém závodě v Hořicích na uzavřenou trať vjel osobní automobil! K nehodě naštěstí nedošlo a všech 30 závodníků i řidič vozu jsou v pořádku. Podle svědků se pořadatelé snažili auto zastavit takřka s nasazením vlastního života – řidič měl jednoho z nich dokonce „nabrat“ na kapotu, ale ani to ho prý nezastavilo!

Motocyklový závodník se na okruhu soustředí na svůj stroj, na soupeře a na samotnou trať. Okolní svět pro něj neexistuje. Účastníky oblíbeného závodu motorek v Hořicích na Jičínsku v neděli však překvapilo osobní auto, které se znenadání zjevilo v protisměru na trati!

Jen zázrakem nedošlo ke srážce a všichni závodníci, dotyčný řidič i diváci skončili bez zranění. Incident však závodníky silně otřásl, jeden z nich kvůlli nepříjemnému zážitku odstoupil z následujícího závodu.

Ředitel závodu Tomáš Jenčovský na webu hořické radnice uvedl, že řidič auta nerespektoval zákazové značky a pokyny traťových komisařů. „Několikrát se ho pokusili zastavovat, běželi za ním a téměř mu skákali pod auto. Faktem je, že to bylo kousek od hodně velkého problému, ale naštěstí to dopadlo dobře," uvedl Jenčovský.

Řidič osobního auta se na trať dostal od obce Lukavec a po trati směřoval do města. Auto se podařilo zastavit po desítkách metrů jízdy po trati v úseku zvaném Lošánka. „Emoce z toho jsou ale samozřejmě velké. Jezdci z toho byli hodně špatní, ale na konci se to uklidnilo a spíš převládá názor, že je to selhání onoho jedince," dodal Tomáš Jenčovský.

Incident se stal v šestém kole závodu třídy superbike, který byl součástí mistrovství Evropy na přírodních okruzích (IRRC). Organizátoři oblíbený závod předčasně ukončili a výsledky určili podle toho, jak jezdci projeli pátým kolem.

Většina závodníků o nebezpečína trati věděla díky červeným vlajkám, které traťoví komisaři okamžitě použili. Několik jezdců, kteří byli zrovna v čele pořadí, se přesto o autě mohli dozvědět až na vlastní oči.

Úřadující šampion třídy superbike Danny Webb z Velké Británie do druhého odpoledního závodu již nenastoupil. „Odradil ho incident v prvním závodě, kdy uvedl, že byl od automobilu na deset centimetrů a blízko smrti," uvedl motocyklový web eva-moto.com. V prvním závodě Webb obsadil druhé místo.

Incident vyvolal mezi motocyklovými fandy i závodníky obrovské emoce. Pražský tým Dafit Motoracing na Facebooku sdílel video, které natočila kamera na motorce závodníka Aleše Nechvátala. K příspěvku se vyjádřily desítky lidí. Mnoho z nich na závodě bylo, někteří byli dokonce přímými svědky incidentu.

Podle nich pořadatelé udělali vše, aby vozidlu zabránili vjet na trať, řidič byl však nekompromisní a jel stále dál, jednoho pořadatele prý dokonce srazil! „Svezl pořadatele na kapotě, než spadl. Ani to ho nezastavilo,“ napsal pod video divák Zdeněk J. Podle dalšího svědka řidič moc dobře věděl, že jede, kam nemá. „Vjel tam se slovy, že se nenechá omezovat,“ šokoval diskutéry Lucas.

Video Při motocyklovém závodě v Hořicích vjelo na trať auto! - Leš Nechvátal/Dafit Motoracing Team

Jiný svědek incidentu Jiří K. naznačil, že řidič auta mohl být opilý. „Policajti ho vyvedli ven, a ten debil měl ještě v žíle,“ napsal Jiří s tím, že dotyčný o závodu musel vědět, protože údajně pochází z okolí Hořic.

„Šlo o velmi nebezpečnou situaci, mohlo dojít k závažným následkům. Budeme zjišťovat, proč a jak se mohl řidič na trať dostat," řekl mluvčí policie. Právní kvalifikaci případu kriminalisté zatím nestanovili. Jezdcům, kterých bylo na trati 30, se podařilo osobnímu autu vyhnout. Hořická trať vede po běžných silnicích přes město a okolní lesy a v květnu se po ní jezdí i známý závod 300 zatáček Gustava Havla.