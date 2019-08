Už hodinu před začátkem situaci na místě monitorovala městská policie. „O naši asistenci nás požádal správce hřbitova. Kdyby byly třeba problémy s parkováním, abychom to tady usměrňovali,“ uvedli strážníci.

Na obřad dorazily desítky lidí, včetně jeho partnerky a matky jeho dětí. Dojemný projev smuteční řečnice od počátku vystihl, co by asi Vít chtěl říct všem přítomným. „Neodcházím, neloučím se. Chci zůstat s vámi ve vašich vzpomínkách a ve vašich srdcích,“ řekla v úvodu.

Chtěl být nablízku dětem

Hovořila o životě muže, vyučeného automechanika, který miloval motorky, fotbal i své dva syny. Připomněla i to, co Vít řekl svému dobrému kamarádovi Petrovi a co by dnes možná řekl ostatním. „Chtěl jsem být nablízku svým dvěma synům, být jim oporou a vidět, jak rostou a jak se jim daří,“ pokračovala žena. Tento sen se muži ale bohužel nevyplní.

Tragicky zesnulého muže do nebe vyprovázela hudba skupiny Queen, Richarda Krajča a Hany Hegerové. Důstojný obřad trval asi 20 minut.

Začalo to sporem v hospodě

Zbytečná tragédie začala ve čtvrtek 8. srpna výměnou názorů před restaurací po prohraném fotbalovém zápase Viktorie Plzeň. „Bohužel ani ne rvačka. Spíš slovní výměna názorů. Bylo to vše moc rychlé,“ řekla Blesku Vítova partnerka. Názorová rozepře ale vyvrcholila před podnikem. Šokující detaily sebevraždy Honzy (†21) a přítelkyně (†16) ve Vyškově: Podřezali se, objali a skočili z 11. patra

„Pak se najednou sebrali a šli ven, já vyběhla hned za nimi, během pár vteřin. On už ležel bezvládně na zemi a ten h***l do něj bušil,“ řekla žena TV Prima. Pro jejího partnera a dvojnásobného otce měla bitka osudové následky. „Předpokládám, že partner upadl a praštil se do hlavy o zem, nebo ho ten druhý strčil,“ přiblížila žena.

