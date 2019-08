Mladý řidič (18) v protisměru trefil dvě auta: Nevěnoval se řízení?!

Nehoda se stala před 06:30 před Kokorami. „Osmnáctiletý řidič vozidla Škoda Fabia jel ve směru od obce Kokory, pravděpodobně se plně nevěnoval řízení a v blízkosti odbočky na obec Žeravice přejel do protisměru, kde bokem svého vozidla narazil do osobního vozidla značky Toyota a vzápětí i do dodávkového vozidla značky Renault, které jelo za Toyotou," uvedla policejní mluvčí.

Při nehodě byl lehce zraněn řidič škodovky, nikdo další zraněn nebyl. Alkohol byl u všech účastníků nehody vyloučen dechovou zkouškou. Podle prvotních odhadů škoda přesáhne 100 tisíc korun, doplnila mluvčí.

Zhruba na hodinu a půl byl tah zcela uzavřen, objízdná trasa pro osobní auta vedla přes Žeravice. Silnice je již částečně průjezdná, policejní hlídky řídí dopravu kyvadlově jedním jízdním pruhem, uvedla před 08:00 policejní mluvčí.