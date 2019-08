Policie obvinila trojici Čechů z otrokářství, hrozí jim až 15 let

Policie obvinila dva muže a jednu ženu z obchodování s lidmi. Organizovaná skupina Čechů vylákala podle kriminalistů nejméně deset lidí do anglického Manchesteru. Tam je vykořisťovala a násilím nutila k práci. Obvinění jsou ve vazbě, v případě prokázání viny jim hrozí osm až 15 let vězení. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.