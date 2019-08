Nehoda nákladního auta u Olomouce zastavila provoz na důležité dopravní tepně

Dálnice D35 u Olomouce je neprůjezdná ve směru od Mohelnice. Jednu z hlavních motoristických spojnic mezi Čechami a Moravou tak musela nahradit objížďka. Podle dostupných informací omezení potrvá do 13 hodin.

Nehoda nákladního auta na dálnici D35 u Olomouce v úterý ráno zastavila provoz ve směru od Mohelnice. „Havárie kamionu se stala na kruhovém objezdu u Globusu, nákladní vůz se bude dopoledne vyprošťovat,“ řekla ČTK policejní mluvčí Irena Urbánková. Podle dopravních informací policie bude dálnice v úseku nehody uzavřena zhruba do 13:00.

Nákladní vůz havaroval na 264. kilometru ve směru z Mohelnice na Olomouc. Dálnice je v tomto směru uzavřena od 8:00. „K havárii nákladního vozidla, převážejícího betonové skruže, došlo kolem 03:00, ve směru z dálnice D46 na kruhový objezd u Globusu,“ uvedla policejní mluvčí.