Dva elitní policisté zemřeli při nehodě vrtulníku na Orlíku: Od neštěstí uplynulo 20 let

Uplynulo 20 let od tragické nehody policejního vrtulníku u přehrady Orlík. Při nácviku seskoku padákem na vodní hladinu zde zahynuli dva příslušníci elitního Útvaru rychlého nasazení (URNA). Jednomu z policistů se při seskoku zamotal padák do vrtule a stroj se pak zřítil poblíž místního autokempu. Kdyby pilot stroj nenasměroval do lesa, mohlo vše skončit ještě hůř...

K tragédii došlo 4. srpna 1999. Policisté z URNA nacvičovali seskok padákem z výšky 1200 metrů. Nadstrážmistr Vít Spěvák (†26), který u útvaru sloužil dva roky, měl vyskočit z vrtulníku jako předposlední, padák se mu však otevřel předčasně a zachytil se o ližiny vrtulníku. Spěvákův kolega a instruktor, poručík Jiří Pešek (†49) se ho snažil vytáhnout zpět do stroje, v tom však přišel další zvrat. Spěvákovi se otevřel záložní padák, který se zamotal do ocasního rotoru i s policistou. Spěvák na místě zemřel. Desítky hodin boje o život Josefa (26) zavaleného ve studni: Zachránci se prokopali do 10 metrů

Situace se v tu chvíli stala nepřehlednou a nebezpečnou pro celou posádku. Vrtulník se po namotání padáku do rotoru stál neovladatelným. Pilot vrtulník Pavel Frost, nyní náměstek ředitele Letecké služby, se snažil s neovladatelným vrtulníkem BO-105 přistát na vodní hladinu. Padající stroj se však místo toho stáčel ke břehu přímo na plný autokemp lidí Radava.

Pilot se pokoušel nasměrovat vrtulník do lesa, aby se kempu co nejvíc vyhnul a nedošlo tak k daleko větší tragédii. Jakmile však vrtulník vlétnul do stromů, úlomky se rozletěly na všechny strany a kemp se tak neobešel bez poškození. Návštěvníci kempu pak z havarovaného a hořícího vrtulníku vytáhli těžce raněného pilota a mrtvého instruktora.

Předtím, než stroj dopadl, stihl posekat několik vzrostlých stromů. Podle svědků nehody měl vrtulník ve vzduchu problém s motorem, údajně zvláštně vrčel. Lidé nechápali, proč vrtulník s policisty vůbec cvičil nad kempem plným lidí. "Ležela jsem přímo na pláži. Najednou na obloze vidím vrtulník, jak se spirálovitě řítí dolů rovnou na mne. Strnula jsem, vytřeštila oči a chvíli se nemohla ani pohnout. Jen jsem si přála, abych to přežila. Ani nevím, kde jsem najednou sebrala sílu a rozběhla se jako o závod. Jednou doleva, pak zas doprava, protože helikoptéra měnila dráhu. Pak jsem začala brečet. Ještě nyní mám husí kůži, když na to myslím," řekla tehdy Právu šokovaná sedmnáctiletá návštěvnice kempu.

Při nehodě bylo lehce zraněno i několik návštěvníků kempu. Na památku dvěma padlým policistům bylo postaveno v roce 2007 pietní místo i se sochou příslušníka elitního policejního útvaru. Socha je dodnes umístěna před základnou URNA.