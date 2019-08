Desítky hodin boje o život Josefa (26) zavaleného ve studni: Zachránci v noci opět nasadili sací bagr!

Pod hromadou zeminy skončil v sobotu odpoledne mladý muž Josef P. (26) ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku po pádu do studny. Záchranná služba poslala do Pavlovic pozemní i leteckou posádku. Záchranáři se ale k mladíkovi kvůli komplikované situaci nemohli dostat. Hasiči se snaží proniknout do hloubky až 11 metrů. V osmimetrové hloubce totiž narazili na kus betonu. Rozbít ho by znamenalo znovu narušit statiku studny. Na místo proto zamířili báňští záchranáři a experti na statiku. K dispozici mají také speciální techniku, která má usnadnit výkopové práce. Krátce před nedělní půlnocí byla studna vyztužena natolik, aby mohli pokračovat v čištění studny.

Záchranná operace se po 34 hodinách úsilí o záchranu Josefa (26), kterého zavalila suť dostala do další fáze. V noci na pondělí hasiči mohli začít znovu uvolňovat beton a suť, která zasypala mladého dobrovolného hasiče Josefa poté, co spadl do 11,5 metrů hluboké studny.

Práci komplikuje fakt, že sama studna je nestabilní a bylo nutno ji zafixovat, aby se nezřítila na zachránce. Ti ještě v sobotu doufali, že by Josef mohl přežít ve vzduchové kapse, v hloubce 8 metrů ale záchranné práce zastavil mohutný kus betonu.

Bourací práce a otřesy by opět mohly ohrozit život hasičů. Kvůli tomu se odklízení zeminy zdrželo, přestože už od sobotního večera byl na místě sací bagr, který měl hasičům s odsáváním zeminy pomoci.

Poslední zprávy hasičů hovoří o tom, že teprve v neděli v pozdních hodinách bylo možné v záchranných pracích pokračovat. „Před půlnocí jsme začali opět se sacím bagrem odklízet suť ze studny. Ráno od uplyne už 43 hodin od chvíle, co jejich operace započala.

Tragédie, kterou nikdo nečekal

Co se přesně v sobotu ve Velkých Pavlovicích stalo, to zatím nikdo netuší. Muže začala po poledni hledat rodina. Na úpravách u studny pracoval údajně se svým otcem. V osudný okamžik ale byl u studny sám.

Podle vyjádření mluvčího jihomoravské policie Bohumila Maláška muže zavalila zemina při jejím čištění. Studna je podle velitele hasičů hluboká 10 metrů a má metr a půl v průměru.

Zeminu vynášeli po kbelících

V sobotu krátce po 20. hodině dorazil k domu speciální sací bagr až ze západočeského Zbiroha. Ten by měl vyklízení studny urychlit. Doposud museli hasiči zeminu nabírat do kbelíků a vynášet ji před dům. Na ulici postávají desítky obyvatel Velkých Pavlovic.

„Sací bagr odsál několik metrů suti. Každý metr musíme zajistit pomocí dřeva. Záchranné práce po třinácti hodinách pokračují dál,“ informovali ve dvě ráno jihomoravští hasiči na svém twitterovém účtu.

„Dostali jsme se do hloubky kolem osmi metrů. Vyklízení komplikují nestabilní stěny studny,“ řekl Blesk.cz mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Jak se ukázalo, v hloubce zhruba 8,5 metrů narazili zachránci na betonový plát, který jim značně zkomplikoval situaci. Rozbít ho na kusy nebylo možné, protože otřesy by mohly znovu narušit statiku celé studny. Právě proto na místo zamířili báňští záchranáři, kteří vyztužují celou studnu, aby se nezřítila na zachránce.

Komplikovaný zásah zastavil beton

Dramatický boj o vyproštění mladého člověka trval mnoho hodin. V podobných případech ale jde samozřejmě o čas. „Jde o komplikovaný zásah, tělo muže se zatím nepodařilo z hloubky vyprostit. Zabezpečujeme místo proti dalšímu sesuvu zeminy,“ uvedl už v sobotu před 16. hodinou mluvčí jihomoravských záchranářů Jan Dvořák.

V neděli byli hasiči už skeptičtí. Možnost přežití ve vzduchové kapse je podle nich už minimální. „I kdyby tomu tak bylo, do nynější doby by mu vzduch došel a neměl by v tomto prostoru šanci přežít,“ uvedl Dvořák pro ČTK. K zavalenému mladíkovi se totiž stále nedostali. Důležitější než výkopové práce je teď podle hasičů zajištění celé oblasti.

Večer vyšlo najevo, že do oblasti u dna studny, tj. pod zmíněnou vrstvu betonu, se podle hasičů vrací voda a studna se znovu zaplňuje. I to značně snižuje šance, že pod panelem ještě najdou někoho živého.

Okolo nedělního poledne dorazil na místo statik z Libušína. „Povolali jsme si statika a také báňské jednotky z Libušína a Hodonína, které s tím mají více zkušeností,“ řekl mluvčí hasičů. Podle něj je na místě necelá desítka báňských a více než desítka normálních hasičů. Podle informací Blesku na místo míří odborníci až z Ústí nad Labem. Také oni mají ve spolupráci s hasiči přijít na to, jak se vůbec do 11metrové hloubky pod betonem dostat.

Dokud je naděje, musím doufat

Situace je o to tragičtější, že zavalený mladík je podle informací Blesku členem sboru místních dobrovolných hasičů. „Pepík je hrozně šikovný, dokázal kde co opravit. Jeho rodiče a sestra musejí prožívat hrozné chvíle v nejistotě. Ale jestli je jedno procento šance na přežití, nezbývá než věřit,“ svěřil se muž v montérkách.

Informace o vzduchové kapse, ve které by mohl Josef P. přežít, vzbudila naděje u místních obyvatel, kteří boj hasičů sledovali z ulice. Někteří vydrželi i přes citelnou zimu až do nedělního rána. „Pokud je naděje, jak říkali, musíme doufat,“ svěřila se starší žena bydlící naproti.

Video Sací bagr dorazil na místo po 20. hodině. - Zdeněk Matyáš

Věřili, že je pohřbený zaživa!

„Známe je jen od vidění. Slyšela jsem, že je ještě naděje, že by mladý mohl být naživu. Snad se stane zázrak,“ řekla Blesku jedna ze sousedek.

„Na místě nejprve zasahovali báňští záchranáři a složky integrovaného záchranného systému,“ informoval Malášek. Nejprve to vypadalo, že na záchranu je již pozdě. Podle informací Blesku přispěchal rodině na pomoc psycholog. Jenže později přišel zvrat. Hasiči totiž připustili, že zavalený mladík je možná pohřbený zaživa!

Video Mluvčí hasičů Jan Dvořák hovoří o situaci na místě. - Zdeněk Matyáš

„Ve Velkých Pavlovicích pracujeme na záchraně muže ze studny. Stabilizujeme studnu a vedlejší sklep. Na místě je i speciální technika,“ uvedli hasiči na twitteru. „Stále ho vyprošťujeme a nevylučujeme, že je tam vzduchová kapsa, ve které to mohl přežít,“ řekl v sobotu mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Neštěstí vyšetřuje policie

Na místě zasahovaly kromě místních dobrovolných hasičů i jednotky z Brna a Hustopečí. Ulice, kde k neštěstí došlo, byla uzavřena. Řidiče naváděli na objížďku místní dobrovolní hasiči. „Policie nyní zjišťuje okolnosti, při nichž k neštěstí došlo,“ uvedl mluvčí Malášek.