Únosci u Prahy vyrvali babičce vnučku z náruče: Skončit měla v Keni! Matce hrozí 8 let

Matce, jež v dubnu podle policie společně se dvěma komplici unesla z pražské Uhříněvsi svou pětiletou dceru, hrozí až osm let vězení. Žena, kterou i s dítětem zadrželi policisté na vídeňském mezinárodním letišti, je nyní v české vazební cele. Proti umístění do vazby si podala stížnost, kterou bude v úterý projednávat pražský městský soud.

Ženu ročník 1977 poslaly soudy do vazby z obavy, že se bude skrývat před stíháním nebo že bude pokračovat v trestné činnosti. Pro ČTK to uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Policisté jí kladou za vinu, že se únosu holčičky přímo zúčastnila, a to jako členka organizované skupiny.

Holčičku (†3) unesli z nádraží a střídavě ji znásilňovali. Přišla i o hlavu

Pětiletou dívku vytrhli 16. dubna z náruče babičky dva muži ve věku 20 a 41 let, kteří rovněž čelí obvinění. Únos se stal hodinu po poledni přímo na ulici, kterou šly babička s vnučkou na autobus. Zdroj blízký vyšetřování ČTK sdělil, že únosci s dítětem utekli k nedalekému náměstí, kde na ně v zaparkovaném autě čekala na místě řidiče matka dívky. Žena poté s vozem údajně vyrazila směrem na Brno.

Matka měla s dcerou zakázaný styk, soud dítě letos v lednu svěřil předběžným opatřením jiným rodinným příslušníkům.

Prvního z údajných únosců zadržela policie na benzinové stanici na D1, druhého na vlakovém nádraží na Krnovsku. Matce se s dítětem podařilo dostat až do Vídně, kde už neunikla pozornosti policistů. Dívka byla v pořádku. Podle zdroje ČTK s ní žena chtěla odletět přes Amsterdam do Keni.