Vedro jako v troubě: Tisíce kuřat se v hale upekly zaživa

Velkou Británii zasáhla rekordní vlna veder. Vysoké teploty jsou zdraví nebezpečné i lidem, pro zvířata jsou pak přímo smrtící. Alespoň v případě hromadného úmrtí kuřat v jednom z anglických velkochovů to tak bylo. V chovných halách společnosti Moy Park vedro zlikvidovalo tisíce brojlerů.

Hlavní dodavatel kuřat několika britských supermarketů – společnost Moy Park – čelí silné kritice. Firma je dlouhodobě kritizovaná ochránci zvířat, podle kterých zvířata v chovných halách firmy žijí v otřesných podmínkách.

Před farmou Moy Parku ve městě Newton on Trent bylo ke konci minulého týdne pořádně rušno. Pracovníci farmy z budovy několik dnů vynášeli mrtvá těla drůbeže a házeli je na hromady.

„Snažili jsme se, jak to jen šlo, ale nešlo udělat nic víc. Zabilo je to šílené vedro. Ochránci zvířat si myslí, že nám na zvířatech nezáleží, ale tak to není,“ řekl jeden ze zaměstnanců farmy zpravodajskému serveru TheLincolnite.uk.

Také mluvčí společnosti odmítl, že by za smrtí kuřat mohlo něco jiného než nesnesitelná teplota. „Nedávná vlna veder nám způsobila velké komplikace. Monitorujeme situaci a zavádíme opatření, abychom naše kuřata příště ochránili před extrémními horky,“ sdělil webu.

Podle ochránců zvířat z organizace Animal Equality UK ale kuřata v halách Moy Parku trpí dlouhodobě. Aktivisté v červnu zveřejnili záběry, na kterých jsou vidět zvířata žijící v nevyhovujících podmínkách.