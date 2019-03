Vyrazila na záhadné rande přes Tinder: Producentku pak nalezli v mělkém hrobě na její zahradě

Londýnští kriminalisté mají plné ruce práce poté, co nalezli pohřešovanou bloggerku z Francie mrtvou, zakopanou v mělkém hrobě na její zahradě. Ukázalo se, že žena byla velice aktivní na seznamovacích aplikacích, jako třeba Tinder. Krátce před svojí smrtí navíc byla na rande s „charismatickým mužem“.

Policisté nalezli čtyřiatřicetiletou filmovou producentku a bloggerku Laureline Garciu-Bertauxovou na její zahradě za domem v londýnské čtvrti Kew. Ženu, která pocházela s francouzské Korsiky, přátelé a kolegové z práce postrádali od pondělního rána, kdy nedorazila do práce.

Po zahájení pátrání byl její byt nalezen prázdný, byli zde pouze dva její psi. Svědci viděli Laureline, která se živila jako pracovnice v PR agentuře, naposledy živou v sobotu večer. Kamarádům se ale pochlubila, že v neděli jde na kafe s „charismatickým mužem“, což by měl být podle vyšetřovatelů vůbec poslední člověk, který viděl nadějnou producentku živou.

S mužem se Francouzka seznámila přes aplikaci Tinder, policie po něm soustavně pátrá. Jeden z přátel bloggerky uvedl, že ji týden předtím viděl venčit psy společně s „pochybným individuem“. Mohl to být pávě onen záhadný muž?

„Je to děsivé. Strašně mě to trápí,“ řekl jeden z blízkých přátel ženy. „Nikdo neví, kdy k té vraždě došlo, jestli to bylo v sobotu nebo až v neděli večer. Z toho domu se měla dokonce v pondělí odstěhovat,“ dodal.

Laureline byla velice úspěšná, pracovala s několika předními britskými umělci, mezi ty nejslavnější patřila třeba zpěvačka a herečka Sheridan Smith.