Útočník ztloukl ženu do bezvědomí na Nový rok: Vše zachytila kamera

Okolo čtvrté hodiny ranní na Nový rok napadl neznámý agresor Krystal Mission (21) před nočním klubem Lotus v jihozápadní londýnské čtvrti Clapham. Studentka práv útok vůbec nečekala, jelikož přišel zčistajasna. Nepomohl ani marný pokus o zásah místního vyhazovače. Kamarádka napadené zachytila incident na video, které umístila na internet.

„Upadla jsem po první ráně. Pak mě popadl za vlasy a táhl přes ulici. Ten týpek si sundal hodinky a kabát, aby mě mohl mlátit. Nečekala jsem to. Napadl mě zničehonic. Ani nevím, co se stalo, všechno jsem viděla rozmazaně,“ popisuje situaci Krystal. „Mám nateklý obličej a všechno mě bolí. Musím si teď všechno poskládat dohromady,“ řekla dívka a dodala: „Na videu dělá zvuky, jako by si to užíval.“

Kamarádka Tanya Matangaidze, která umístila video na svůj Twitter, pod něj napsala: „Lidi, tenhle chlápek napadl moji kamarádku před Lotusem. Prosím, sdílejte, je potřeba, aby to všichni viděli. Mě napadl taky, což jsem samozřejmě nemohla natočit. Praštil mě do obličeje, když jsem se ho snažila odstrčit. Sdílejte, abychom ho mohli identifikovat, je to životně důležité.“

„Upřímně jsem v šoku,“ pokračuje Tanya. „Nic mu neudělala, ani ho neznáme. Prostě se tam zjevil odnikud. Je to opravdu zbabělec. Nechápu, že lidi můžou být tak šílení.“

Další z přátel napadené jménem Steph Dixon sděluje: „Všichni se, prosím, podívejte na to video. Tohle se stalo mé kamarádce a bylo strašné se na to dívat. Lidi jsou nechutní. Sdílejte, protože tenhle chlápek patří za mříže. Ublížil i dalším kamarádům a způsobil jim jizvy a modřiny. Musíme ho najít.“

Dále uvádí: „Ten útok byl nevyprovokovaný. Skupina nějakých holek nám nadávala, tak jsme chtěli odjet a zavolali si Uber. On se tam najednou objevil a začal tlouct moji kamarádku. Myslíme si, že ty holky ho znaly. Potom utekl. Ale ať už vyprovokovaný, nebo ne, něco takového je nepřijatelné. Klub má určitě záznamy z bezpečnostních kamer.“

Metropolitní policejní mluvčí sdělil pro web Mirror: „Policie obdržela hovor, aby přijela do čtvrti Clapham ve 4 hodiny ráno kvůli útoku. Policisté mluvili se ženou, která řekla, že ji napadl cizí muž před nočním klubem. Oběť odmítla lékařské ošetření na místě. Doposud ještě neproběhlo žádné zatčení.“