Brutální vražda nadějného rappera (†15): Ubodal ho teprve 16letý kluk

V červnu se rapper Jordan Douherty (†15) vracel z narozeninové párty v londýnské městské části Romford. Náhle jej však napadla skupina mladistvých útočníků, kteří jej srazili k zemi a následně začali bít a kopat do něho. Dva z přítomných agresorů natáčeli děsivou scénu na video, jež později zveřejnili v mobilní aplikaci Snapchat. Jeden z násilníků nakonec zasadil mladíkovi dvě bodné rány nožem, z nichž jedna zasáhla srdce. Hoch na následky zranění zemřel.

„Důkazy ukazují, že k potyčce došlo v ulici Clockhouse Lane. Od větší skupiny, která na daném místě neměla za lubem nic vlídného, se oddělila jedna menší, která začala Jordana pronásledovat. Nakonec jej mladíci obstoupili, načež jej začali zasypávat údery a kopanci. Všechno se to odehrálo neočekávaně a rychle,“ popsal průběh útoku prokurátor Duncan Atkinson soudní porotě.

Čtyři z útočníků stanuli před soudní porotou složenou z osmi žen a jednoho muže. Sedmnáctiletého vraha, jenž nemůže být jmenován, uznali vinným po 21 hodinách rozhodování. Další dva chlapci ve věku 16 a 17, kteří natáčeli video, byli prohlášeni vinnými z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Poslední z nich William Nayya-Welly (20) čelí obvinění za vyhýbání se spravedlnosti před soudem. Výši trestu se dozví až začátkem příštího roku.

Hlavní policejní inspektor Larry Smith ze Scotland Yardu pověděl: „Je neuvěřitelné, že oslava 16. narozenin může vyústit ve smrt chlapce. Jordana ubodali naprosto bezdůvodně a nechali ležet bezmocně na zemi. Neexistuje ani špetka ospravedlnění pro takto brutální vraždu. Soucítím s Jordanovou rodinou, která je zdrcená z jeho smrti. Jejich bolest je vězení, které trvá celý život.“

Dále doplnil: „Všichni, kteří nosí u sebe nůž, by měli vědět, že to není hra. Neexistuje žádné reset tlačítko, které by vymazalo způsobené následky. Chlapci teď stráví nejlepší léta za mřížemi, zatímco jejich kamarádi na ně pomalu zapomenou. Mladí muži by si měli uvědomit, co znamená doživotní vězení. Strávíte čas v kleci a život pouze projde okolo vás.“