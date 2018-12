Hrůza na vánočním večírku: Šéf přiškrtil svoji podřízenou, následky si ponese do konce života!

Celý incident zachytila bezpečnostní kamera v klubu, kde cardiffská firma loni vánoční večírek pořádala. Ze záběrů je patrné, jak se k řadové zaměstnankyni Molly Phillipsové (23) přitočí její šéf, amatérský americký fotbalista Nathan Webb, načež ji chytne do kravaty a pravděpodobně opilý jí něco začíná vyprávět. U intimní konverzace, která se dívce na první pohled vůbec nelíbí, se navíc celou dobu směje. Po téměř 50 sekundách dívčina utrpení ho ale smích přejde, když se mu zaměstnankyně skácí do klína a následně padá na zem za barem. Tím celé video končí.

Molly se nakonec z bezvědomí probudila až na Nový rok 2018. Lékaři jí sdělili, že se jí následkem přiškrcení přestal okysličovat mozek. To způsobilo nejen ztrátu vědomí, ale také trvalou paralýzu obličeje.

„Nemůžu se smát na fotografiích,“ svěřila se Molly britským médiím. „Lidé to moc nevnímají, ale já to vnímám více, než vše ostatní. Pokud to bude přetrvávat dál i do doby, kdy se vdám, nebudu se moci usmívat na svých svatebních fotografiích. Není to vůbec dobré,“ doplnila Molly, které doktoři dokonce řekli, že paralýza může být doživotní. V práci na to ale nebrali příliš ohledy.

Molly sice vyhrála firemní spor se svým šéfem, ale ten nakonec nepřišel o místo a stále byl jejím nadřízeným. Po několika dalších incidentech se rozhodla, že z práce odejde.

„Nikdy se mě nikdo nezeptal, jestli jsem v pořádku, jak jsem na tom zdravotně, nic,“ vysvětlila. Po ukončení pracovního poměru dokonce přiznala, že ze strany svého šéfa Nathana Webba musela čelit pracovnímu nátlaku a násilí. Nevhodně se měl chovat k dalším podřízeným, jednomu ze zaměstnanců například potají nalil do polévky pálivé chilli. Když to jeho nadřízení odmítli řešit, začala se Molly bát o svůj život, v práci skončila a celou záležitost dala k soudu. Ten se nyní případem zabývá.

