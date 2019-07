Čtyři měsíce po letecké havárii: Poslanec Hrnko se stále nemůže rozloučit se svými nejbližšími!

Rodina poslance slovenské Národní rady Antona Hrnka letěla 10. března z etiopského města Addis Abeba do keňského města Nairobi. Let číslo 302 do cílové stanice však nikdy nedoletěl. Letadlo se zřítilo poblíž města Bishoftu asi šest minut po startu. Na palubě letadla bylo dohromady 157 lidí. Nikdo z nich tragédii nepřežil.

Slovenský poslanec během chvíle přišel o všechny svoje nejbližší. V letadle smrti seděla jeho manželka Blanka, syn Martin a dcera Michala. Navíc Hrnko stále neměl šanci svoje milované řádně pohřbít a dát jim tak poslední sbohem. „Jak to postupuje, vůbec nevím. Mám od nich nějaké informace, že kdy by mohla skončit identifikace, ale já jsem tam nebyl, ani tam nechci jet. Pohřeb je v nedohlednu,“ řekl pro Čas.sk Hrnko.

„Poskytujeme součinnost pozůstalým při komunikaci s etiopskou stranou v dané věci. Podle nám dostupných informací identifikace tělesných pozůstatků obětí leteckého neštěstí stále nebyla ukončena,“ uvedl Juraj Tomaga z rezortu diplomacie.

Na palubě letadla zemřela další Slovenka Danica Olexová, která letěla do Keni kvůli charitě. Hrnko je s rodinou zesnulé Slovenky v kontaktu.