Žena strávila hodiny zamčená v odstaveném letadle! Skok z 15metrové výšky byl jediná cesta, vzpomíná

Nejhorší probuzení života zažila Tiffani Adamsová z Kanady. Matka dvou dětí letěla v pátek se společností Air Canada z Quebecu do Toronta. Cesta by měla normálně trvat kolem hodiny a půl, Tiffani se ale z letadla dostala o poznání později. Kanaďanka totiž za letu usnula a probudila se v prázdném a zhasnutém letadle. Její záchrana trvala hodiny.

Let hrůzy prožila Tiffani 9. června. O svůj příběh se pak podělila na facebooku. „Přišlo mi to jako noční můra. Soustředila jsem se, abych správně dýchala a kontrolovala panickou ataku, a pokoušela jsem se strčit vybitý telefon do nabíječky,“ napsala maminka dvou dětí.

Marně. V letadle byla naprostá tma, elektřina byla vypnutá. Když zjistila, že telefon nenabije, začala Tiffani běhat po prázdném letadle a hledala cokoli, co by jí mohlo pomoct.

Po chvíli našla baterku, díky které našla návod na nouzové otvírání dveří. Tiffani postupovala krok po kroku podle návodu. Z otevřených dveří se ale uvězněná Kanaďanka dlouho neradovala. Aby se Tiffani dostala na zem, musela by skočit z 15metrové výšky!

„Mávala jsem, aby si mě někdo všiml. Viděla jsem světla na letišti, ta ale byla moc daleko. Tak jsem začala hledat provaz, abych mohla dolů slézt. Chtěla jsem se slanit po bezpečnostním pásu z nejbližší sedačky, jenže byl moc krátký,“ popsala Tiffany pokusy o záchranu.

Několik dalších hodin pak seděla s nohama svěšenýma z otevřených dveří a směrem k letišti baterkou blikala signál SOS. Po nějaké době se objevil zachránce. Šlo o muže, který kolem ve vozíku převážel zavazadla. Zaměstnanec letiště pak dojel pro žebřík a Tiffani se konečně dostala na svobodu.

Zástupci Air Canada Tiffani už dvakrát telefonovali, aby se jí omluvili. Jak mohly letušky odejít z letadla, ve kterém někdo seděl, společnost vyšetřuje. V ideálním případě by omluva vše vyřešila a Tiffani by na incident zapomněla, jenže její stavy se od nepříjemného zážitku razantně zhoršily.

Nemůže spát a má záchvaty paniky. „Od té doby jsem toho moc nenaspala. Mám z toho noční můry,“ vysvětlila Tiffani. Mluvčí aerolinek potvrdil, že společnost zůstane se zákaznicí v kontaktu a domluví se s ní na dalším postupu.