Hasič hrdina: Na dovolené v Itálii zachránil život dítěti v bazénu.

Ideální začátek dovolené v prosluněné Itálii si profesionální hasič z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Miloslav Vašák představoval zcela jinak. Aby také ne. Místo klidného dne ve zdejším aquacentru zažil pořádné drama.

„V jedné části bazénu začala akce animátorů. Nechtěl jsem se plést, tak jsem zamířil na druhou část bazénu. Všiml jsem si dítěte v hloubce na dně právě druhé části bazénu,“ vypravoval pro hasičský web požárník. Ten podle svého pracovního zvyku postupoval následně rychle a s chladnou hlavou. „Jeden muž mi pomohl chlapce vytáhnout. S plavčíkem jsme chlapce resuscitovali asi dvacet minut. Po deseti minutách naskočil, stabilizovali jsme ho a udrželi při životě,“ doplnil.

Na místo po chvilce podle slov Vašáka dorazil i vrtulník, který pětiletého chlapečka transportoval do nemocnice. Hasič podle svých slov místo dne stráveného u bazénu musel na policejní stanici v nedaleké Ravenně, kde se podrobil výslechu. Nakonec se mu ale dostalo zadostiučinění. „Majitel aquaparku v slzách děkoval našemu příslušníkovi za okamžitou pomoc,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Incident, na který nejspíš hasič do smrti nezapomene, nakonec pravděpodobně dopadne, i díky bleskurychlé reakci Vašáka, poměrně dobře. „Přišla za mnou i chlapcova matka, je to tak půl hodinky, a poděkovala. Klučinu prý uvedli do umělého spánku a postupně ho probouzí. Zatím prý nezjistili žádné poškození mozku. Tak jsem moc rád,“ přiznal hasič.

V Itálii teď případem žije celé okolí. Píší o něm novináři, do aquaparku zamířily dokonce i televizní štáby. Jméno českých hasičů tak pro zdejší získalo pořádný zvuk. „My až do Itálie tleskáme za další záchranu lidského života a věříme, že chlapec je z nejhoršího venku,“ dodala hrdě na závěr mluvčí.