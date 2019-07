Psycholog ze žárlivosti usekl ženě obě ruce: S bionickou paží teď nafotila sérii sexy fotografií

Ještě jí nebylo 25 let, když jí žárlivý manžel usekl sekerou obě ruce v zápěstí. Přesto to Ruska Margarita Gračjovová (27) nevzdala a dnes se kromě dvou krásných dětí může pochlubit i novou bionickou paží.

Než promovaný psycholog Dmitrij Gračjov začal věřit tomu, že je mu jeho manželka Margarita nevěrná, prožili spolu mnoho romantických chvil. V prosinci 2017 ale udělal něco nemyslitelného.

Přesvědčený o tom, že v jejich vztahu je někdo třetí, naložil svou manželku do auta a odvezl ji do lesa. Tam ji svázal, donutil ji pokleknout a sekerou jí usekl obě ruce v zápěstí. Gračjov dostal za tento brutální čin 14 let, ale jeho následky už nebylo možné úplně odčinit.

Lékařům se podařilo ženě levou ruku přišít zpět a Margarita ji může částečně používat. Pravá ruka už ale byla příliš poškozená a vrátit ji už nebylo možné. „Měla jsem deprese, že s těmi jizvami už nebudu vypadat sexy,“ svěřila se Margarita.

Nakonec se ale rozhodla přijmout svou novou situaci jako výzvu. Navíc získala novou bionickou paži, která fascinuje nejen její děti. „Říkají, že teď mají mámu Transformera,“ usmívá se Margarita, která souhlasila s tím, že nafotí sérii snímků dokumentujících její vnitřní proměnu a vůli být znovu krásná. „Sexualita - jak se projevuje?“ okomentovala je při jejich publikaci.