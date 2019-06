Z medvědího brlohu vytáhli živoucí mumii: „Nechával si mě na potom!" Muž pil měsíc moč a doufal v zázrak

Ruští lovci na Sibiři učinili šokující nález. V medvědím brlohu našli zbídačeného muže, který vypadal jako oživlá mumie! Medvěd prý nebožáka napadl v lese, těžce ho zranil a pak ho odtáhl do svého doupěte. Tam zraněného muže nechal měsíc umírat! Lovci naštěstí chudáka našli a odvezli ho do nemocnice.

Napadení člověka medvědem není v Rusku nic výjimečného. V hlubokých lesích kdesi na Sibiři ale nedávno došlo k případu, který je mimo všechny kategorie. Ruští lovci našli v medvědím doupěti živoucí mumii – šlo o nebožáka, na kterého zaútočil medvěd, přerazil mu páteř a pak ho odtáhl do brlohu. Dotyčný zhruba měsíc trpěl a pomalu umíral, než ho lovci našli.

Lovce na muže upozornili jejich psi, kteří vběhli do brlohu, a když vylezli, odmítali jít dál. Lovci proto do doupěte pronikli a tam takřka mumifikovaného člověka našli. Zachránci si nejdřív mysleli, že našli mrtvolu, k jejich obrovskému překvapení ale šlo o živého člověka! Urychleně ho proto odvezli do nemocnice.

Stav muže, který se představil jako Alexandr, lékaře šokoval. Po měsíčním pobytu v medvědím zajetí byl Alexandr totálně vyčerpaný, málem nedokázal ani otevřít oči a nepamatoval si své příjmení ani věk.

Přežil prý díky tomu, že pil vlastní moč. Zubožený muž dokázal hýbat rukama, jinak byl zcela nehybný. To, že Alexandr přežil měsíc v medvědím doupěti, lékaři považují za zázrak. Kromě přeražené páteře měl po těle mnoho hnijících ran a hrozilo, že se medvěd vrátí, aby Alexandra sežral.

Jeden ze zdravotníků oživlou mumii v nemocnici natočil a video pustil do světa. Není jasné, kde přesně byly záběry pořízeny. Původní informaci, že k incidentu došlo v Tuvinské republice, mluvčí tamního ministerstva zdravotnictví odmítl.

„Nemůžeme potvrdit, že by se tento případ stal v Tuvinské republice. Ministerstvo zdravotnictví ani jiný úřad žádný takový incident nezaznamenalo, pravděpodobně se to stalo někde mimo Tuvu,“ sdělil mluvčí tuvinského ministra zdravotnictví pro zpravodajský server East2West News.