Valentinu (†51) při ozařování rozdrtil radiační přístroj z Česka: Smrt přišla do několika sekund!

Valentina Minakova v nemocnici v ruském městě Voronezh podstupovala léčbu ozařováním. Jednapadesátiletá žena se léčila s rakovinou prsu a přes týden chodila na ozařování, které podstupovala na přístroji Teragam, který byl vyroben v Česku v roce 2006.

Rakovina plic ročně zabije 5400 Čechů! I proto, že zpočátku nebolí! Hrozí nemoc i vám?

Valentina se léčila se zákeřnou nemocí již rok, ovšem stále odmítala ozařování. Na léčbu přistoupila až nyní, ovšem ta se jí stala nakonec osudnou. Během jednoho ze sezení došlo zřejmě k poruše stroje. Valentina ležela na stole, když se s ní začal zničehonic zvedat. Valentina začala křičet a zalarmovala tak svého manžela Alexandra, který na ni čekal na chodbě. Ovšem stačilo jen pár sekund a ženu přístroj rozmačkal k smrti.

„Když slyšel křik své manželky, utíkal dovnitř a snažil se ji zachránit z pod těžkého přístroje, ale nešlo to,“ řekl svědek tragédie. Na místo rychle přiběhl i nemocniční personál, ale ženu nemohl zachránit.

„Lehátko, na kterém pacientka ležela, se zvedlo nahoru a přitisklo ji ke kolimátoru – části zařízení, z něhož vychází gamma záření. Bohužel, zemřela bezprostředně na lehátku. Stalo se to během pár sekund. Je to obrovská tragédie pro náš celý tým a pro všechny její milované,“ řekl Ivan Moshurov, vedoucí onkologického centra ve Voronezhu, pro Daily Mail. „Viděla jsem ji naposledy těsně před tím tragickým výletem do Voronezhu. Ukazovala mi fotografie svých vnoučat, byla pro ni vším, hrozně moc je milovala,“ uvedla Valentinina kamarádka Tatiana.