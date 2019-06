Prasklá aorta uprostřed noci? Kulturista Petr (†30) prý zemřel náhle a ve spánku

Smutná zpráva zasáhla všechny příznivce kulturistiky ze Slovenska, ale i z Čech. Informace o smrti Petera Muráně (†30) se v pátek rozšířila ze sociálních sítí, kde jeho smrt oplakávají kamarádi i fanoušci. „Šťastný člověk s úsměvem a srdcem pro lidi, to se nemělo stát, je mi to líto,“ napsal Martin. Podle jeho známých Peterovi praskla ve spánku aorta.

Peter se na kulturistické scéně pohyboval již od roku 2008, tento sport ho ale fascinoval už od dětství. „Ještě jako malý jsem vzhlížel ke svalnatým hercům a tajně jsem doufal, že jednou také budu takový. Ale vždy to bylo jen pouhým snem – až do okamžiku, kdy jsem u bratrance uviděl velkou činku, kterou jsem nedokázal ani odlepit od země,“ řekl v rozhovoru pro magazín Ronnie. To bylo v roce 2002 – bratranec mu nakonec dal menší činku, se kterou mohl Peter cvičit.

Na podzim roku 2008 se objevil na své první soutěži, kde sice skončil předposlední, ale to ho neodradilo a od té doby soutěží absolvoval desítky. K nejrůznějším triumfům si loni připsal titul vicemistra Slovenska v kulturistice mužů do 100 kilogramů.

„Žil jsi, kámo, tak, jak si trénoval, na 110 %... ze všeho si vytřískat o dvě opakování navíc, o dva cm širší úsměv, o kapku potu více... a stálo to za to, každá sekunda s tebou, každé opakování, každá série, každý trénink... I když ses živil trénováním, rozdával jsi rady zdarma a učil nás všechny... Nejen jak líp cvičit, ale zejména jak být lepší... lepší svěřenec, lepší kamarád, lepší člověk... Byl jsi velký fyzicky, ale zejména jako člověk... rozdával jsi motivaci a radost kolem... navěky: ,Dávej, makej, přidej, ještě jedno, ještě dvě, překonej se, máš na to !!!‘,“ napsal na instagramu Andrej.