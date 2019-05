Petrovo tělo leželo v odpadové šachtě několik dní: Podle manželky jej dva muži ubili k smrti

V pátek se Dagmar (49) dozvěděla otřesnou novinu, když policisté našli tělo jejího muže v odpadové šachtě. Přestože s Petrem už několik let nežila, zpráva ji velmi ranila, jelikož spolu strávili 25 let. Od policistů zatím žena dostala velmi stručné informace. „Víme jen to, že ho ubili k smrti a útočníci byli dva. Neznáme ani motiv,“ vyjádřila se zdrcená manželka.

Důležitá je pro ni skutečnost, že pachatelé skončili v rukou policie. „Z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného formou spolupachatelství obvinila policie dva muže z Moldavy nad Bodvou ve věku 39 a 50 let,“ sdělila krajská policejní mluvčí Jana Mésarová. Předběžná zpráva sděluje, že Petr utržil smrtelné zranění v oblasti hlavy a krku a vrazi následně jeho tělo hodili do odpadové šachty, kde ho policisté v pátek objevili.

Peter se s manželkou vídal pouze zřídka, navštěvoval ji především kvůli dětem. „Stále jsme mu pomáhali, jak jen jsme mohli,“ řekla Dagmar. Manžel prý prožíval těžké období a stále více holdoval alkoholu. Jeho smrt nejhůře snáší 15letý syn Lukáš, jemuž jsou oporou jeho starší sourozenci Tomáš, Petr a Lenka.

Od Petrovy smrti uběhl týden a rodina neustále čeká, kdy se s ním budou moci rozloučit. „Stále to vyšetřují, a dokud tomu tak je, nemůžeme ho pochovat. Pohřeb uděláme jenom já a děti. Má dva sourozence, ale léta se s nimi už nevídá,“ uvedla Dagmar s tím, že se podobné situace obávala již několik let. „To co se mu stalo, jsme nečekali. Opravdu si to nezasloužil,“ dodala Dagmar na závěr. Pachatelům za jejich čin hrozí až 20 let vězení.