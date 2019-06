V Krkonoších se ze skály zřítil horolezec: Utrpěl vážná zranění

V lokalitě Hnědé skály u Strážného v Krkonoších se ve středu vpodvečer zřítil horolezec. Spadl ze skály asi z desetimetrové výšky. S vážným zraněním jej záchranáři přepravili vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice.

Horolezec se zřítil ve špatně přístupném terénu, kam se záchranáři nemohli s žádnou terénní technikou dostat. Utrpěl mnoho tržných ran a zřejmě i vnitřní zranění.

Záchranáři ho zafixovali do vakuové matrace a přenesli asi 200 metrů na otevřené suťové pole. Vrtulník tam zraněného nabral do podvěsu a přenesl na nedaleké parkoviště. Tam záchranáři zraněného do vrtulníku naložili.

Horská služba připomněla, že horolezci by měli i na méně exponovaných místech dodržovat zásady bezpečného horolezectví. „V Krkonoších jsou místa skalních výstupů někde dost odlehlá a hrozí nebezpečí, že naše záchrana může přijít pozdě," varoval náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.