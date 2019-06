Známého chovatele uštkla vzácná zmije! Z jeho bioparku na Hradecku před časem utekly šelmy

Chovatele na Hradecku kousl jedovatý had. Otrávený muž byl ve vážném stavu letecky transportován do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Podle informací TV Nova se mělo jednat o chovatele Antonína Hnízdila ze Štítu, který je majitelem slavného bioparku, z něhož před časem utekly exotické šelmy!

Ve čtvrtek krátce po poledni kousl jedovatý had chovatele z Hradce Králové. Otrávený muž byl letecky transportován vrtulníkem do Prahy, kde byl hospitalizován ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. „Dnes v 10.40 jsme na operačním středisku přijali od záchranné služby informaci, že k nájezdu na 68. km dálnice D11 letí vrtulník pro uštknutého muže, kterého manželka z domu převážela autem do nemocnice. Dle prvotních informací měla 51letého chovatele, který byl transportován do pražské nemocnice, kousnout zmije paví,“ uvedla na webových stránkách policie policejní mluvčí Iva Kormošová.

Vážně zraněný a v bezvědomí: Zbědovaného muže našli kolemjdoucí na Černém Mostě

„Mohu potvrdit, že do naší nemocnice byl přijat muž po uštknutí jedovatou zmijí pestrou. V současné době je mu podáváno antisérum. K prognóze se nebudu vyjadřovat,“ řekl Blesk.cz tiskový mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož. „Policisté z obvodního oddělení Chlumec nad Cidlinou nyní budou prověřovat za jakých okolností k ušknutí došlo. Např. zda na kousnutí neměla podíl cizí osoba. Dále budou zjišťovat, zda se nejednalo o hada, na kterého je potřeba mít nějaké speciální povolení a zda ho chovatel kdyžtak měl,“ dodala Kormošová s tím, že o případu bude policie informovat Krajskou veterinární správu.

Potvrzeno! Žena, které utekla jedovatá mamba, zemřela na hadí uštknutí

Podle informací TV Nova zmije uštkla chovatele Antonína Hnízdila, který se do podvědomí veřejnosti dostal, když mu z jeho bioparku, v němž chová exotická zvířata, utekly šelmy. Hnízdil vlastní biopark ve Štítu u obce Klamoš na Královehradecku. Tehdy mu z klece, kterou podle Státní veterinární správy řádně nezabezpečil, utekl lev a dva tygři. Jedovatý had měl muže podle TV Nova uštknout v okamžiku, kdy ho krmil.