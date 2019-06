Neuvěřitelný hazard! Učitelka v Pardubicích vběhla s dětmi přímo pod kola houkající sanitky

Neuvěřitelný a bezprecedentní přešlap a hazard se životy malých dětí předvedla učitelka v Pardubicích. Přehlédla houkající sanitku a přímo před ní pustila do silnice více než dvacet školáků. Záchranáři přitom pospíchali s těhotnou pacientkou na porodní sál. Aby nepřejeli chaoticky přebíhající drobotinu, museli úplně zastavit.

Zprvu to vypadalo dobře, řítící se sanitce všechna vozidla příkladně uhýbala na stranu a do nemocnice už to nebylo daleko. „Vezli jsme těhotnou pacientku, která mířila přímo na porodní sál,“ řekl pro TN.cz záchranář Aleš Malý. Případ, který málem skončil tragédií, zachytila palubní kamera pardubických záchranářů a informoval o něm zpravodajský server tn.cz.

Celou situaci zachytila palubní kamera sanitky. Vozidla stála a sanitka měla cestu volnou. V tom se ale pedagožka stojící na chodníku rozhodla přejít přechod přes silnici a vběhla s dětmi sanitce pod kola. "Bohužel s tak nezodpovědným chováním u pedagoga jsme se ještě nesetkali," uvedl Malý.

„Sanitní vůz jel se zapnutým výstražným a zvukovým zařízením, byl slyšet na desítky metrů daleko,“ ujistil záchranář. „Z našeho pohledu se jednoznačně jedná o porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích,“ dodala pro tn.cz policejní mluvčí Markéta Janovská.

Zatímco byla učitelka s deseti školáky na druhé straně vozovky, dalších patnáct dětí zůstalo za jejími zády a žena je nemohla vůbec ohlídat. Vyděšení školáci se postupně rozebíhali přes přechod. Záchranka tak musela zastavit a nechat všechny děti přejít.

Podle policie má houkající sanitka přednost i před lidmi, kteří jsou na přechodu. Můžeme mluvit o velikém štěstí, že řidič zrovna projížděl kolonou a nejel příliš rychle. Žena se podle policie dopustila přestupku a hrozila by jí až dvoutisícová pokuta.

Vedení dětí se podle policie řídí přísnými pravidly „Vedoucí organizované skupiny by měl zastavovat vozidla bezpečně, čili vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem,“ vysvětlil dopravní policista Pavel Hajdů.