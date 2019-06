Drama v centru Bratislavy: Celníka Dušana pobodal Martin. Zbloudilá kulka trefila dívku (15)

Podle slovenského serveru nastope.sk měl rozruch v centru Bratislavy způsobit obyvatel Petržalky Martin (34). Celý incident odstartovalo to, že hodil dlažební kostku do skleněné výlohy v budově Ministerstva financí. Všemu se snažil zabránit člen ochranky úřadu. Dušan C. (38) byl ale při této snaze útočníkem několikrát pobodán.

Video: Policisté postřelili dívku (15), když zasahovali proti muži, který pobodal celníka

Video Policisté postřelili dívku (15), když zasahovali proti muži, který pobodal celníka - Policie SR 360p REKLAMA

Agresor Martin se následně vydal na sto metrů vzdálenou Obchodní ulici. Cestou vyhrožoval kolemjdoucím. Na místě už ho konfrontovali policisté. „Nejbližší policejní hlídka šla k němu. Výhrůžky pokračovaly nadále, muž se oháněl nožem, byl nebezpečný pro své okolí i samotné policisty, a proto hlídka použila služební zbraň,“ řekla policejní mluvčí Veronika Slamková.

Mrazivá zpověď přeživších teroru: „Noční můry, panika, pokusy o sebevraždu“

Podle informací serveru Pluska.sk střelili policisté útočníka do nohou. Všemu ale předcházelo to, že se Martin sám dvakrát bodl do břicha.

Bohužel, celý incident se neobešel bez zranění nevinných přihlížejících občanů. Zbloudilý projektil, který buď letěl přímo, nebo se odrazil, zasáhl do oblasti pánve patnáctiletou dívku. Ta skončila v nemocnici. „Bez souhlasu rodičů nezletilých pacientů nemůže nemocnice poskytnut žádné informace o jejich zdravotním stavu,“ odmítnula o stavu teenagerky cokoliv sdělit mluvčí nemocnice Dana Kamenická.

Daniel (14) pobodal nejlepšího kamaráda: Psycholog popsal, co ho k brutálnímu činu vedlo!

Oba pobodaní, oběť i útočník, skončili v bratislavské fakultní nemocnici. „Muži, kteří byli do Univerzitní nemocnice Bratislava včera popoledni převezeni, jsou oba po operaci a ve stabilizovaném stavu. Jeden pacient však i nadále zůstává v umělém spánku a pod dohledem našich lékařů,“ uvedla mluvčí Eva Kliská.

Události z pátečního odpoledne nyní prošetřuje policie. Co bylo motivem Martinova činu, zatím zůstává otázkou.

Světoznámý zpěvák čelí 11 obviněním ze sexuálních útoků: Hrozí mu 30 let za mřížemi!

Video: Policie zpacifikovala útočníka s nožem