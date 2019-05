Daniel (14) pobodal nejlepšího kamaráda: Psycholog popsal, co ho k brutálnímu činu vedlo!

Nejlepší kamarádi Daniel a Andrej šli kolem čtvrté hodiny odpoledne popíjet do opuštěné bytovky ve slovenském městě Dubnica nad Váhom. Setkání však skončilo hádkou, která vyvrcholila krvavým incidentem. Daniel na svého kamaráda vytáhl nůž a pobodal ho. Po útoku ho navíc nechal ležet v kaluži krve a odešel.

Andreje našel ležet na chodníku náhodný kolemjdoucí, který zavolal pomoc. Mladík byl převezen do nemocnice v Bratislavě, kde se zotavuje. Z útoku je v šoku celé město. „Jsou žáky naší školy, takže to samozřejmě zasáhlo všechny pedagogy i děti a je to o to horší, protože to byla situace, kterou nikdo nečekal,“ řekla učitelka školy. Ovšem podle informací deníku Plus Jeden Deň měl mít Daniel dlouhodobé problémy s chováním. Minulý rok dokonce kvůli problémům s alkoholem nejel ani na školní výlet a měl mít dvojku z chování.

O možné příčině jeho chování promluvil odborník. „Bodal impulzivně, tam šlo jen o to, že se v něm nahromadilo nějaké napětí, to se změnilo na zvýšenou agresivitu, následně na agresi a tu směřoval směrem ven. Velmi milovat, velmi mít rád a velmi nenávidět spolu velmi souvisí. I tito dva chlapci prožívali velmi intenzivní emoce, u toho jednoho se to zatím z neznámých příčin překlopilo do něčeho negativního a skončilo to takovým útokem,“ řekl pro Pluska Jeden Deň soudní psycholog Dušan Kešický a dodal: „Dnes vidí věci, které by neměli vidět a napodobují je. Nejsou zvyklí být frustrovaní a velmi těžko snášejí odmítnutí a zátěž a reagují prudce. Je to proto, že rodiče nedávají dětem žádné hranice, respektive jen minimálně, snaží se jim ve všem vyhovět.“

Daniel již stanul před Krajským soudem v Trenčíně, který rozhodl, že mladíka nepošle do vězení. Do školních lavic se však chlapec nevrátí a bude mít individuální plán. Za vnuka se zaručil Danielův děda, u kterého bude mladík bydlet.

