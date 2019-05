Turista (†65), kterému žralok ukousl nohu pár metrů od pobřeží: Přátelé vzpomínají

Thomas Smiley pocházející z Granite Bay v Kalifornii si užíval dovolenou na Havajských ostrovech. Na tropický ostrov Maui, který je považován za ráj na zemi, vyrazil s manželkou Gale. Manželé se ubytovali v resortu Kaanapali Shores. Ve středu si pár užíval slunce a vody, ovšem radovánky u vody se staly pro Thomase osudné.

Plaval pouhých čtyřiapadesát metrů od pobřeží, když na něj zaútočil žralok a ukousl mu kus nohy! „Vytáhli muže z vody. Vypadal, že je v bezvědomí, když ho přenášeli do jiných nosítek. Viděli jsme, jak se ho snaží resuscitovat,“ řekla pro Hawaii News Now svědkyně tragédie Allison Keller. „Jak jsme se přiblížili, viděla jsem krev na jeho břiše a pak jsem se podívala lépe a vypadalo to, jako by měl odtrženou kůži ze zápěstí. Poté jsem se přiblížila a viděla jsem, že celá jeho noha od kolene dolů je pryč. Nebyla tam ani krev, nic,“ dodala.

Přes veškeré snahy záchranářů nebylo Thomasovi pomoci, lékaři nemohli nic jiného než na místě tragédie konstatovat smrt. Toto byl první smrtelný útok žraloka na Havaji od roku 2015. Tento měsíc byla napadena žralokem žena, která plavala u pobřeží Oahu. Plavkyně utrpěla zranění na rameni a ruce, útok však naštěstí přežila.

Zdrcení přátelé

„Byl to dobrosrdečný chlap,“ zavzpomínal pro NBC Smileyho dlouholetý kamarád Gary Taxera. „Byl na špatném místě ve špatnou chvíli,“ dodal. Další kamarád Neil Rozskowski mluví velmi podobně. „Fantastický chlap, prostě opravdu úžasný. Nemohli jste jinak než ho milovat,“ uvedl se slzami v očích.