Žralok převrhl kajak a zahryzl se turistce (65) do nohy! Způsobil jí obrovskou ránu

Mluvčí havajského Úřadu pozemních a přírodních zdrojů Dan Dennison řekl, že Kimberly Bishopová z Kalifornie nahlásila, že ji pokousal metr a půl dlouhý žralok černoploutvý. Dodal však, že druh žraloka ani jeho velikost nebyla potvrzena.

Jaký to byl žralok?

Experti se totiž domnívají, že šlo pravděpodobně o žraloka tygřího. „Neexistuje žádný záznam, že by tento druh někoho na Havaji pokousal,“ vysvětlil Dennison podle britského listu Daily Mail. Turistka si prý nepamatuje, co se před útokem stalo. Příliš velké sousto i na žraloka bílého. Dvoutunová paryba se zardousila na mořské želvě

Její manžel však vypověděl, že křičela: „Žralok, žralok!“ Kimberly zrovna plula na kajaku, zatímco on se věnoval paddleboardingu kousek opodál. Když slyšel, že jeho manželka ječí, okamžitě se vydal za ní.

Po parybě žádné stopy

„Voda byla opravdu průzračná a nic jsem neviděla, ale zničehonic do mě něco narazilo zezadu, převrhlo mě to a kouslo do nohy,“ řekla Kimberly místnímu serveru Hawaii News Now. Na noze jí pak zůstala 30 cm dlouhá rána. Nad mořem po incidentu přeletěl vrtulník, ale žádnou parybu z něj nezahlédli.