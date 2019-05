Lovci lebek přivezli Čecha dopadeného v Indonésii: Guru Jára je větší oříšek, připouštějí úřady

Čeští policisté dopadli Čecha, který se schovával před trestním stíháním v Indonésii. Lovci lebek uprchlíka vypátrali v exotické zemi a po měsíci ho dostali ve spolupráci s tamními kolegy do Česka. V krátké době jde už o čtvrtou úspěšnou spolupráci českých a indonéských policistů.

Z Indonésie, kde se skrýval před trestním stíháním, byl zpět do Česka eskortován 31letý muž podezřelý z podvodů. Podle kriminalistů připravil několik investorů o více než deset milionů korun. Za to mu hrozí desetiletý trest. Podle policejní mluvčí Lenky Sikorové šlo v krátké době o čtvrtou úspěšnou spolupráci českých kriminalistů s policisty v Jakartě.

Muž byl na útěku od loňského podzimu. Před trestním stíháním se skrýval na Srí Lance, Maledivách, v Singapuru a také v Indonésii. „Informace o jeho pohybu neunikla policistům a díky vynikající spolupráci s indonéskou jednotkou Interpolu byl muž zatčen a posléze eskortován do České republiky,“ uvedla Sikorová. Podle kriminalistů se muž dopouštěl podvodů v letech 2014 až 2017.

V souvislosti s vydáním podezřelého muže z Indonésie do Česka upozornila Sikorová na to, že jde v krátké době již o čtvrtou úspěšnou spolupráci s policisty v Jakartě. „Díky velmi dobrým vztahům se od podzimu 2018 podařilo z Indonésie dopravit zpět do České republiky dva pachatele trestné činnosti a dvě nezletilé děti,“ upřesnila mluvčí.

Guru Jára u Nejvyššího soudu doháčkoval: Za jedno znásilnění si má odsedět 5,5 roku

Jak ale ukazuje případ Jaroslava Dobeše, nechvalně proslulého jako guru Jára, spolupráce s jinými asijskými zeměmi tak hladká jako s Indonésií není. Guru Jára a jeho spolupracovnice Barbora Plášková v Česku dostali pět a půl, respektive pět let za znásilnění. V roce 2015 byla dvojice zadržena na Filipínách. Dobeš s Pláškovou jsou od té doby umístění v imigračním detenčním zařízení.

Jednání o jejich vydání uvázla na mrtvém bodě, Česká republika nemá s Filipínami uzavřenou dohodu o vydávání zadržených. Filipínské právo navíc neumožňuje výměnu zadržených na základě vzájemnosti, takzvané reciprocity. „Ministerstvo se již dříve obrátilo na filipínskou stranu s dotazem na možnost extradice na základě tzv. reciprocity, avšak filipínská strana v tomto směru sdělila, že takový postup filipínské právo neumožňuje,“ řekl serveru Novinky již dříve tehdejší mluvčí ministerstva zahraničí Jakub Říman. Zda tento český zločinec někdy vkročí do vlasti, zůstává proto nadále ve hvězdách.