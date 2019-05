Bývalá hvězda amerického fotbalu před soudem: Měl znásilnit bezdomovkyni a několik dalších žen

Winslow stanul před soudem po boku svého obhájce. Celou dobu nejevil žádné emoce a vše přenechal na právníkovi. Do jednací síně ho doprovodil i jeho otec Kellen Winslow starší, který je považovaný za jednu z legend profesionálního amerického fotbalu.

Podle prokurátora Dana Owense Winslow znásilnil dvě starší ženy. V úvodní řeči se také zmínil o tom, že bývalý pětatřicetiletý americký fotbalista vyrůstal v luxusu. Jeho otec během kariéry vydělal v přepočtu asi 920 milionů korun, když nastupoval především za San Diego Chargers. „Pan Winslow měl odjakživa všechno, na co si vzpomněl, ale stejně mu to nebylo dost. Vzal si přesně to, co vždy chtěl,“ řekl Owens před porotou.

Winslow je ženatý muž, který má s manželkou dvě děti. I díky tomu je případ velice pikantní. Právní zástupce bývalé sportovní hvězdy apeloval ve svém proslovu na porotu, aby nebrala v úvahu to, že byl jeho klient manželce nevěrný. Obhajoba Winslowa přitom stojí a padá s tvrzením, že znásilněné ženy měly sexuální styk dobrovolně.

Kellen Winslow měl podle prokurátora zneužít čtyřiapadesátiletou stopařku - tu nabral do auta, vysadil u obchodního centra a poté znásilnil kousek opodál. Na ženu si po vysazení počkal. Poškozená nejprve nic nenahlásila, ale následně na policii přinesla své krvavé spodní prádlo. Podle vzorků DNA na něm bylo i sperma fotbalisty. Winslow se navíc v té době spřátelil i s jednou ženou bez domova, kterou také později znásilnil. Oba činy proběhly v roce 2018.

To, že je ex-fotbalová star skutečný sexuální predátor, svědčí i obvinění, které pochází ještě ze střední školy. Tehdy čerstvý maturant Winslow měl v roce 2003 znásilnit spolužačku.

Kellen Winslow Jr. byl navíc policií zadržen v roce 2018, když vyšetřovatelé nalezli důkazy o tom, že se vloupal do dvou bytů starších žen (71 a 86). Obě měl také znásilnit. Později byl propuštěn na kauci neuvěřitelných 46 milionů korun, než ho policisté znovu zadrželi, tentokráte protože masturboval ve vířivce vedle sedmasedmdesátileté ženy. Za jeho činy mu hrozí doživotní trest.

Winslow hrál během kariéry za několik týmu NFL. Jeho kariéra ale skončila v roce 2013, když ho zastavil drogový skandál.