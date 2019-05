Ústecký soud se přemístil do krematoria: Město se hádá s firmou o pec!

Okresní soud v Ústí nad Labem rozhoduje spor města a firmy, který se týká kremační pece. Její vlastnictví si nárokují obě strany. Soudce úterní jednání přesunul přímo do krematoria!

Hlavní líčení ve sporu mezi městem Ústí nad Labem a firmou Memory in Memory v úterý pokračovalo v krematoriu. Soudce Karel Šemík a strany sporu si prohlédli kremační pec, o jejíž vlastnictví se vede spor. Po dalším dokazování soud rozhodne, komu pec patří. Nárok na vlastnictví si dělá město i bývalý nájemce krematoria, firma Memory in Memory. Na soud se obrátila radnice.

Jurko (†2) se utopil v bazénu: Život ho stálo jen pár vteřin ve vodě

„S ohledem na právní složitost věci se soud rozhodl, že provede ohledání na místě a prohlédne si kremační pec,“ řekl v krematoriu soudce Karel Šemík, podle něhož je potřeba, aby soud viděl pec osobně. To, že se soudní líčení koná mimo soudní budovu, se podle Šemíka občas stává v trestních případech. „V civilních věcech se to stává málokdy,“ řekl.

Právníci města tvrdí, že kremační pec je součástí stavby, která městu patří. Je o tom přesvědčen také nový nájemce, společnost Krematorium Ústí nad Labem.

„Přivezl se monoblok, který se musel dozdít, zabudovat, přivést se musely přípojky. Pokud by to měl někdo odvézt, musí se technologie odstrojit a pec vybourat,“ řekl Jiří Šauer z firmy. Pec kvůli dnešní prohlídce odstavili v pátek. Měsíčně se v ní zpopelní v průměru 100 nebožtíků.

Feťačka zabila miminko svým „toxickým“ mlékem! Do vězení nepůjde

Společnost Memory in Memory byla nájemcem krematoria a trvá na tom, že pec, kterou nechala do zařízení instalovat, jí patří, a chce za ni minimálně 7,5 milionu korun. Město nesouhlasí a podalo na firmu žalobu. Město nabídlo loni v lednu společnosti Memory in Memory, že pec odkoupí za korunu.

Ujednání o možnosti odkupu za jednu korunu je v nájemní smlouvě, její platnost ale skončila 31. prosince 2017. Město proto podle zmocněnce firmy Petra Rambouska požádalo pozdě a firma nabídla odkup zařízení za 7,5 milionu korun.

Poté, co město v únoru 2018 podalo žalobu, firma kremační pec zapečetila. Město pak ostatky vozilo spalovat do jiných krematorií v České republice, vzdálených i stovky kilometrů.

V krematoriu jsou v současnosti tři pece, dvě nefunkční a jedna, o niž se vede spor. Nový nájemce by měl podle smlouvy s městem instalovat další kremační linku, město jako vlastník nemovitosti má připravit zázemí.