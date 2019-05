Opilec v autě zabil dvě děti: Josef dostal 8 let a musí zaplatit 4 miliony!

Josef Ondrýsek si za tragickou nehodu v Olomouci, při které zemřely dvě malé děti, odpyká 8,5 roku ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud (NS). Ondrýsek také deset let nesmí řídit a pozůstalým by měl zaplatit přes čtyři miliony korun jako náhradu nemajetkové újmy. Při nehodě měl v krvi dvě promile alkoholu.

Nejvyšší soud dovolání řešil na jaře bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím nezpřístupnil s ohledem na doručování účastníkům řízení. Okresní soud v Olomouci, který případ řešil jako první instance, však v justiční databázi InfoSoud zaznamenal, že podaný opravný prostředek byl odmítnut.

Okresní soud původně Ondrýskovi za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky uložil 6,5 roku vězení. Hrozilo mu až deset let, obžaloba žádala osm až devět s poukazem na to, že muž v den nehody pil od rána a dvě promile v krvi svědčí o těžké opilosti.

Olomoucký krajský soud pak trest zpřísnil na 8,5 roku. Konstatoval, že muž pod vlivem alkoholu neřídil poprvé a že odpovědnost za tragický následek nehody popíral.

Havárie se stala loni 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů na Holice. V okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil Ondrýsek do zadní části odbočujícího auta. Toto auto pak vrazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a asi po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí, které s ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do nemocnice.

Ondrýsek se přiznal pouze k tomu, že před jízdou pil alkohol. Tvrdil však, že za tragickou nehodu nenese odpovědnost, šlo podle něj o dvě na sobě nezávislé nehody.