Čtyřicet zraněných, z toho 13 těžce. Škoda na vozidlech MHD zhruba dva miliony. Proč ale vůbec k jedné z nejhorších dopravních nehod posledních let došlo? Na odpověď si budou muset nejen potlučení a polámaní pasažéři počkat. Podle policie vyšetřování potrvá dlouhé měsíce.

„Svědků je hodně, není to otázka několika dní, že by byli všichni vyslechnuti. Jsou zde i svědci, kteří byli zraněni v hromadných dopravních prostředcích a musí se jim dopřát čas na zotavení,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka. Přizvaní jsou i znalci z oboru dopravy.

Policie má také k dispozici kamerový záznam. „V současné době ho analyzujeme. Nebudeme ale sdělovat, odkud pochází,“ uvedl Chaloupka. y výslechu byli schopni,“ dodal.

Policie nyní analyzuje i kamerový záznam. Podle zdroje Blesk.cz je na záznamu vidět střet vozidel, ale přesnou příčinu rozeznat nelze. Trolejbus vjel zhruba v padesátikilometrové rychlosti plynulým obloukem na koleje. Ze záběrů však není zřejmé, co se stalo před ním.

Policie bude ráda za další svědky i za další kamerové záznamy. Stačí se obrátit na linku 158.

Několik verzí

Policisté pracují s několika verzemi – od technické závady přes zdravotní indispozice až po chybu řidiče. Spekulace o ženě přecházející na červenou před trolejbusem, se nepotvrdily. Kočárek nalezený na místě nehody patřil ženě, která cestovala v trolejbusu s měsíčním miminem.

délka: 00:53 Video 1080p 720p 360p REKLAMA V Brně se srazila tramvaj s trolejbusem. Srážka si vyžádala několik desítek zraněných. Aktu.cz

„Nebudeme říkat, s jakými verzemi pracujeme, abychom od svědků zjistili co nejpřesněji, co zažili, aby to nebylo ovlivněno nějakým naším prohlášením,“ podotkl mluvčí.

Klíčová jsou svědectví od obou řidičů. „Jejich výslech ještě neproběhl, prvotní je, aby se dostali do stavu, aby výslechu byli schopni,“ podotkl Chaloupka.

Speciální linka

Brněnský dopravní podnik zřídil také linku pro účastníky nehody. Na telefonním čísle 543171131 pracovník právního oddělení poskytne potřebné informace a pomoc s řešením záležitostí spojených s nehodou.

Trolejbus půjde do šrotu

Trolejbus Škoda 21Tr poškozený při nehodě dopravní podnik sešrotuje. Před dvěma lety podstoupil druhou generální opravu. Jeho poškození po nehodě byla natolik rozsáhlá, že jej už nelze opravit. Naopak tramvaj by se mohla dočkat opravy, nejprve ji však musí prohlédnout technici.