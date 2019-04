Při cestě do centra města si vybrala sedadlo u zadních dveří, v hlavě měla plány na pondělní odpoledne. Jenže ty se ve vteřině změnily. Když trolejbus č. 33 narazil na Křenové ulici do rozjíždějící se tramvaje, neměla recepční Simona Ševčáková (32) šanci jakkoliv zareagovat. Je jednou ze 40 zraněných cestujících po pondělní nehodě v centru Brna.

„Hodilo mě to na držadlo nebo boční plastovou stěnu, už nevím. Pak jsem ucítila bolest v obličeji,“ popisuje pro Blesk.cz. Bolest to byla obrovská. Navíc se Simona ocitla v „kotli“ naříkajících a sténajících lidí, všude zmatek, krev, rozsypané sklo, zohýbané plechy… Sama netušila, co se vlastně stalo.

Sanitka přijela brzy a Simona byla jedna z prvních, kterou záchranáři naložili na nosítkách a okamžitě rozváželi do pěti brněnských nemocnic. Vyšetření odhalilo zlomenou lícní kost, naštípnutou čelist a pohmožděniny.

„Natéká to, modrá, je to hrozná bolest. Doktoři čekají, až to splaskne, pak půjdu na rentgen. A nejspíš na operaci do Bohunic,“ říká Simona.

Nemůže mluvit

Prognóza? Určitě týdny léčení… Mluvit kvůli zranění takřka nemůže. Kontakt s okolím tak udržuje prostřednictvím vzkazů přes sociální sítě. Mladé ženě dorazily od pondělního odpoledne stovky povzbuzujících reakcí od rodiny, přátel i neznámých lidí.

„Díky všem. Bylo to strašné, ale žiju. Někteří na tom byli hůř. Bohužel nešlo o apríl,“ napsala z nemocničního lůžka. Zároveň poděkovala záchranářům a přidala vzkaz cestujícím z trolejbusu. „Přeji ostatním cestujícím brzké uzdravení.“

Dítě je doma, řidič po operaci

Z Fakultní nemocnice Brno přišla v úterý ráno dobrá zpráva. Do domácího ošetřování lékaři propustili jedno ze zraněných dětí. „Dítě jsme už propustili. Pět dospělých je u nás. Víceméně měli středně těžká poranění. Dvě ženy šly okamžitě na operaci se zraněním nohou. Další dva muži mají otřes mozku a zhmožděniny. Pátý člověk skončil na traumatologii spíše s lehčími zraněními,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

V Úrazové nemocnici ošetřili deset zraněných pasažérů, čtyři z nich zůstávají v hospitalizaci. „Řidiče jsme úspěšně operovali,“ řekl ředitel Zdeněk Buštík.

Čtyři pacienti zůstávají i ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. „Všichni jsou na JIP. Mají vážná zranění, ale nejsou nyní v bezprostředním ohrožení života. Jeden pacient půjde na operaci,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Co se stalo?

K čelní srážce služební tramvaje a trolejbusu č. 33 došlo v pondělí ve 13.44 na křižovatce ulic Křenová a Masná v Brně. Při nehodě, kterou záchranáři označili jako mimořádnou událost, bylo zraněno 40 lidí, z toho 13 těžce. Těžká poranění nohou mají i oba řidiči. Co je příčinou jedné z nejhorších nehod posledních let, se vyšetřuje.