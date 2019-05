Bitva jako z Hry o trůny v Prostějově: Romové se hromadně porvali na Újezdě

Peklo v Prostějově: Desítky Romů se dostaly do konfliktu před barem

Kdo v noci ze soboty na neděli zavítal do prostějovské ulice Újezd, musel se dost podivit. Podle svědků tu více než desítka policejních hlídek uklidňovala početnou skupinu Romů, kteří se opakovaně dostávali do konfliktů se štamgasty a návštěvníky zdejšího baru. Z obliga ale prý nebyli ani náhodní kolemjdoucí.

Ve známé ulici Újezd v Prostějově se prý několik desítek Romů dopouštělo především výtržností, ale výjimkou nebyly údajně ani fyzické potyčky. K událostem docházelo v noci ze soboty na neděli. A ačkoliv vše intenzivně policie řešila, vyjadřovat se příliš nehodlá.

Divoká svatba v Brně: Vzduchem létaly nadávky, sklenice a nakonec i pěsti!

„Mohu jen potvrdit, že policejní hlídky opravdu zasahovaly u incidentu před jedním z prostějovských barů. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení. Okolnosti události jsou předmětem dalšího policejního šetření. Více se nyní k dané věci nebudeme vyjadřovat,“ řekla policejní mluvčí Marie Šafářová pro Deník.

Ulice Újezd je celkově jedna z nejrušnějších ve městě na Hané a zvláště během víkendových nocí se tu pohybuje dost lidí. I díky tomu měla potyčka mnoho očitých svědků. Ti se na sociálních sítích začali předhánět v tom, kdo lépe popíše noční běsnění nedaleko Petrského náměstí. Podle fotografií z místa to vypadá, že se Romové pohybovali především u vchodu do pasáže ke zdejší vyhlášené hospodě.

Čtyři auta v sobě, 5 zraněných! Nejhůře dopadl senior (79), vystříhávat ho museli hasiči

„Viděla jsem 13 policejních aut v akci. Státní policie, dopraváci, měšťáci, auto s psovodem,“ napsala do uzavřené skupiny na Facebooku paní Kristýna. Podle ní byla policie na místě až do půl páté ráno. Další z uživatelů pak incident přirovnal k bitvě ze seriálu Hra o trůny. Na každý pád je z komentářů v uzavřené skupině jednoznačné, že šlo o poměrně surový konflikt, který se jistě neobešel bez zranění. Kdo ho vyvolal a co bylo jeho spouštěčem, ale musí zjistit příslušné orgány. Pravděpodobné je, že v událostech sobotní noci sehrál svoji roli i alkohol. Někteří uživatelé spekulují o tom, že zde měli Romové nějakou oslavu, která se ale poněkud zvrhla.