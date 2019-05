Autobus s dětmi se srazil s autem plným dřeva: Desítky zraněných, na vině je prý řidič

Autobus se podle svědků dostal do kolize s nákladním automobilem plným dřeva, tomu se prý chtěl řidič vyhnout a narazil do obrubníku, osobák pak skončil v příkopu.

Zranění byli krátce poté transportováni do tří přilehlých nemocnic. Nejhůře dopadl dvaasedmdesátiletý senior. Ten měl po nárazu letět přes půl autobusu a narazit do sloupku, kde bylo umístěno zařízení na označování jízdenek. „Vrtulníkem byl převezen do nemocnice 72letý muž, který utrpěl zranění hlavy, horní a dolní končetiny,“ uvedla mluvčí záchranářů Zuzana Hopjaková.

Jako zázrakem nemělo ani jedno z mnoha dětí vracejících se domů ze školy žádné vážnější zdravotní komplikace.

Podle předběžných policejních šetření může za nehodu řidič autobusu, který se prý nevěnoval řízení. Policie u něj na místě provedla dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Podle cestujících jel ale muž velice neohleduplně. Přesnou příčinu musí určit policie.