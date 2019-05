Vražda prvňáčka (†7) v Pardubicích otřásla sousedy: Byl to klidný a hodný člověk, říkají o otci

K případu policie vyjížděla v 1:00 do rodinného domu v Pardubicích. „Honem přijeďte, je tu vyšinutý chlap,“ volal kdosi na záchranku ve městě. Posádka ale na místě našla mrtvého sedmiletého chlapce. Snažili se ho dlouhou hodinu oživit, ale marně. Podle TV Nova je podezřelým jeho otec (40).

Vražda prvňáčka v Pardubicích (†7): Záchranáři spěchali za dospělým, umíralo ale malé dítě!

Sousedé jsou otřesení a nedokážou tragédii pochopit. „Rozhodně to musel být zkrat,“ řekl Blesku muž na ulici. Ten nebohého chlapce vídal. „Jeho starší brácha ho tady za ruku vodil do školy. Taková tragédie!“ kroutil hlavou.

Vzhledem k věku oběti policisté v pondělí odmítli případ blíže komentovat. Lidé v sousedství tak nevěděli, co a proč se za zdmi rodinného domu stalo. „Vůbec nevím, proč by to dělal, byl to celkem slušný hoch,“ sdělil televizi Prima jeden ze sousedů rodiny, ve které se tragédie stala.

Otec zavražděného chlapce podle ženy ze sousedství působil bezproblémově. „Byl to klidný, hodný člověk,“ řekla žena Primě. „Vůbec to nechápeme, jsme z toho v šoku. Byl to hodný chlap, o rodinu se staral, měl normální zaměstnání. Jeho žena měla nějaké problémy, i s alkoholem, o děti se odmítala starat,“ doplnili pro iDnes další sousedé.

O možné duševní chorobě či psychickém zkratu hovoří i odborník. „Pokud bychom vyloučili nástup duševní nemoci, tak velmi často se tyto situace stávají v době, kdy se rozpadá vztah rodičů, v některých případech volí rodič tuto neuvěřitelnou cestu,“ vysvětlil psycholog Jan Lašek TV Nova. Pokud se podezření potvrdí, muži hrozí až výjimečný trest.