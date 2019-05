Kdo jsou muži, kteří měli zavraždit manažerku Janu? Jeden kradl, ještě než měl občanku: Druhý se roky skrývá

Nejde o žádná neviňátka. Jednomu média přezdívají »dětský lupič«, protože na vykrádání vyrostl a nebál se vytáhnout ani nůž. Na druhého je od června 2016 vydán zatykač. Oba dva policie obvinila z únosu a vraždy české podnikatelky Jany Svobodové.

Jedním z obviněných je podle TV Markíza 27letý Marek Potoček. Ten zůstává na útěku a jeho osudy jsou zahaleny tajemstvím. Policisté na něj podle slovenských médií vydali zatykač již v roce 2016 kvůli majetkové trestné činnosti, a nyní v souvislosti se zmizením české podnikatelky přibyl i evropský zatýkací rozkaz.

Lupič, útěkář a také vrah?

Také osudy jeho údajného komplice si již v minulosti získaly nemálo pozornosti orgánů činných v trestním řízení. Pohřešovanou Janu měl Ľubomír B. ve spolupráci s Markem Potočkem unést jen chvíli před nástupem do vězení, kam ho poslali za ozbrojenou loupež! V roce 2016, když mu bylo 24 let, Ľubomír B. uprchl z nechvalně proslulého vězení v Leopoldově, kde na Slovensku sedí ti nejhorší z nejhorších.

Vězeň využil toho, že ho při zaměstnání hlídalo málo bachařů. Čtyři měsíce byl na útěku a hon na jeho osobu ukončila až zásahová jednotka, která ho zatkla v domě jeho rodičů. Ti ale měli s malým Ľubomírem problémy už od dětství.

Kradl už jako malý kluk

Podle slovenského Denníku N začal s krádežemi už v době, kdy ani neměl občanku. Když mu bylo čtrnáct, začal vybírat i byty. Vloupával se do nich otevřenými okny, často s pomocí kompliců. Někdy si odnesl jen vrtačku, jindy bral i elektroniku a cenné zboží v hodnotě přes 20 tisíc eur (půl milionu korun). Byl velmi „šikovný“ a kradl úplně vše. V průběhu jednoho měsíce zvládl vybílit i devět domů. Policejní spisy dokonce hovoří o tom, že Ľubomír B. z jednoho nezamknutého sklepa odnesl deset lahví slivovice, přes dvacet pět drahých vín, tři šampaňské, několik fernetů a také různé zeleninové a ovocné konzervy.

Klidně vykradl stejný byt dvakrát

Vrcholem dětské zlodějny bylo pro Ľubomíra to, že jednoho cizince vykradl dokonce dvakrát za sebou. V roce 2007 nakonec uzavřel svůj účet vykradených bytů, který se zastavil na čísle dvacet. Devět měsíců si pak mladý kickboxer odpykal v nápravném zařízení. Nepolepšil se. Seděl už třikrát, naposledy ho soud poslal za mříže v roce 2015 za ozbrojenou loupež z února 2014. Tehdy měl s nožem v ruce okrást muže o 30 eur (770 Kč). Mezi nástupem do vězení, ze kterého později utekl, a loupežným přepadením ale uplynul dlouhý rok. Proč byl během něj na svobodě, není jasné, ale v trestné činnosti pokračoval nadále.

Prodával, co nebylo jeho

Začátkem června 2015 si podle státního zástupce v autopůjčovně půjčil vůz, který však nevrátil a zřejmě ho prodal, čímž způsobil společnosti škodu ve výši 6000 eur (155 tisíc korun). O měsíc později údajně vycestoval do Čech, ukradl automobil pohřešované české podnikatelky a ji údajně zabil. Informace o tom, že by mohl mít ve zmizení Jany Svobodové prsty právě známý recidivista, přinesla televize Markíza. Ľubomír B. nyní sedí v cele, kde by měl pykat za své předchozí prohřešky až do roku 2026. Pokud však bude odsouzen i za loupež a vraždu Jany Svobodové, pobude si tu mnohem déle.

Svobodová zmizela 15. července 2015. Naposledy byla viděna na dálnici D8, jak míří ve svém vozidle Ford Kuga směrem na Ústí nad Labem. V osm hodin večer pak stejný automobil zachytily kamery na dálnici D1. Za volantem už ale seděli dva muži, kteří si záměrně zakrývali obličej. Jedním z nich by měl být i Ľubomír B. Automobil pak zmizel. Po čtyřech letech vyšetřování převzala slovenská policie, která obvinila dva muže.

„Vyšetřovatel národní protizločinecké jednotky (NAKA) v listopadu 2018 vznesl obvinění proti dvěma osobám za zvlášť závažný zločin vraždy a zločin loupeže, spáchaný formou spolupachatelství. Ke skutku došlo v červenci 2015 v Praze, poškozenou je Jana S.,“ sdělila Blesku mluvčí policejního prezidia Slovenské republiky Denisa Baloghová.